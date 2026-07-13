Schlager-Ikone Jürgen Drews sorgt mit Rollator-Debüt bei Klassik am Odeonsplatz in München für Aufsehen. Der 81-Jährige, der an Polyneuropathie leidet, zeigt sich dennoch fit und geniesst den Abend mit Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mercedes-Benz München lud Promis zu Klassik am Odeonsplatz ein

Schlager-Star Jürgen Drews trat mit 81 erstmals mit Rollator auf

Spider-Murphy-Gang-Sänger kritisierte Matcha Latte: «Schmeckt nach nichts»

Silja Anders Redaktorin People

Ein Hauch von Glamour und Tradition prägte den exklusiven Empfang von Mercedes-Benz München im Rahmen von Klassik am Odeonsplatz. Während Häppchen, Champagner und Matcha Latte serviert wurden, gab sich die A-Prominenz die Ehre.

Laut der «Abendzeitung» liessen sich Stars wie Uschi Glas (82), Heiner Lauterbach (73) und Moritz Bleibtreu (54) nicht lange bitten. Für Aufsehen sorgte Schlager-Ikone Jürgen Drews, der mit 81 Jahren erstmals mit einem Rollator auftrat.

«Springe nicht mehr so herum wie früher»

«Ich gehe schon noch ganz normal. Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei», erklärte der «Ein Bett im Kornfeld»-Sänger der «Abendzeitung». Trotz seiner Polyneuropathie, die auch Hitproduzent Ralph Siegel (80) betrifft, der derzeit im Koma liegt, zeigte sich Drews in guter Verfassung. Den Rollator parkierte er demonstrativ in einer Ecke und verfolgte die Rede von Johannes Fritz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Bayern, im Stehen.

Zudem betonte Drews: «Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher.»

Mit dabei war auch Tochter Joelina Drews (30) mit Ehemann Adrian Louis, die in die musikalischen Fussstapfen ihres Vaters tritt. Zuletzt veröffentlichte sie eine neue Version von «Durch und Durch». «Was viele nicht über mich wissen: Ich hatte mit 13 eine totale Klassik-Phase», verriet sie. Damals reiste sie mit ihren Eltern nach Salzburg und Wien, um Mozart-Konzerte zu erleben.

Für Lacher sorgte Spider-Murphy-Gang-Sänger Günter Sigl. Als dieser das Trendgetränk Matcha Latte probierte, lautete sein Urteil: «Schmeckt nach nichts.»