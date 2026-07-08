Musik-Legende Andrija Bajic (†89) ist tot

Der bekannte serbische Sänger Andrija Bajic ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Seine 41 Jahre jüngere Ehefrau spricht über ihre 15-jährige Ehe, die einst mit beruflichen Schwierigkeiten begann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der serbische Sänger Andrija Bajic starb am 6. Juli 2026

Er und seine Frau Mala Cana hatten 41 Jahre Altersunterschied

Bajic wurde 89 Jahre alt, starb nach Schlaganfall im VMA Belgrad

Blick Peopledesk

Andrija Bajic ist tot. Der serbische Sänger verstarb am 6. Juli 2026 im Alter von 89 Jahren im Militärspital in Belgrad. Die Nachricht bestätigt seine Frau, Sängerin Mala Cana (48). Die Beziehung des Paars, das eine Altersdifferenz von 41 Jahren trennt, sorgte in den letzten Jahren immer wieder für Aufsehen.

In einem Interview mit blic.rs im April 2026 sprach Mala Cana offen über die Anfänge ihrer Liebe. «Ich war damals von der Musikszene enttäuscht, wurde sogar erpresst. Als ich Andrija anrief, um ihm zu sagen, dass ich alles hinschmeissen möchte, bestand er darauf, mich zu treffen», erinnert sie sich.

Bei einem ihrer Auftritte kam er vorbei. «Er sass den ganzen Abend da. Wir machten ein Foto, bei dem er mich umarmte. Das war der Moment, in dem alles begann.» Trotz der anfänglichen Distanz entwickelte sich das Verhältnis langsam. «Es gab keinen ersten Schritt im klassischen Sinne. Alles geschah spontan. Als er aus den USA zurückkam, umarmte ich ihn, und das fühlte sich an wie eine Ewigkeit», erzählt Mala Cana.

«Hinter Rücken redeten sie schlecht über uns»

Sie beschreibt diese Verbindung als tief und authentisch, obwohl sie von einigen Kollegen aus der Musikbranche kritisiert wurde. «Viele lächelten uns ins Gesicht und redeten hinter unserem Rücken schlecht über uns», berichtet sie weiter. Bajic selbst sprach offen über die Beziehung und betonte, dass sie ungeplant entstand. «Ich hatte nicht vor, sie zu erobern oder zu heiraten. Es passierte einfach. Anfangs wollte ich sie sogar mit Freunden verkuppeln», sagte er im selben Interview.

Nach einem schweren Schlaganfall wurde Andrija Bajic ins Militärspital VMA eingeliefert, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten. Mala Cana zeigte sich tief betroffen über den Verlust ihres Partners, der für sie weit mehr als ein Ehemann war. «Er war mein Halt, meine Inspiration und mein Freund», so die Sängerin zum Tod von ihrem Bajic.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.