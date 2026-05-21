Die serbische Sängerin Vesna Zmijanac feierte am 14. Mai ihr 50-jähriges Karrierejubiläum in der Belgrader Arena. Trotz einer medizinischen Notlage vor der Show begeisterte sie das Publikum mit ihren Hits und emotionalen Momenten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vesna Zmijanac feierte am 14. Mai 50 Jahre Bühnenkarriere in Belgrad

Trotz Infusion und gesundheitlicher Probleme sorgte sie für Gänsehaut-Momente

Die ausverkaufte Arena erlebte einen Abend mit 3'000 begeisterten Fans

Blick Peopledesk

Die Belgrader Arena bebt, als Vesna Zmijanac (69) am vergangenen Donnerstag das erste ihrer drei Konzerte zur Feier ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums gibt. Trotz gesundheitlicher Probleme kurz vor Beginn sorgt die legendäre Sängerin für einen unvergesslichen Abend, der das Publikum mit ihren zeitlosen Hits und hochkarätigen Gästen begeistert.

Der Auftritt drohte ursprünglich sogar ins Wasser zu fallen, da Zmijanac so angeschlagen war, dass sie eine Infusion benötigte. Doch mit Hilfe der Notärzte und des Backstage-Teams konnte die Sängerin letztlich die Bühne betreten und wurde von tosendem Applaus empfangen.

Rührende Worte von Ilić

Ein emotionales Highlight des Abends ist der Auftritt von Miroslav Ilić (75), der nicht nur mit seinen berühmten Hits wie «I Will Break a Crystal Glass» und «Luckasta Si Ti» begeistert, sondern auch mit einer rührenden Geburtstagsbotschaft an Vesna Zmijanac. «Liebe Vesna, herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag! Schön, dass es dir gut geht und wir noch viele weitere Jubiläen feiern können», sagt Ilić vor seinem Auftritt. Die Worte rühren die Jubilarin zu Tränen und berührten das Publikum tief.

Die Atmosphäre in der ausverkauften Arena ist elektrisierend. Zmijanac, eine Ikone der serbischen Musikszene, beweist einmal mehr, warum sie seit fünf Jahrzehnten eine der beliebtesten Künstlerinnen des Landes ist. Mit Klassikern wie «Sto posto ljubav» und «Idem preko zemlje Srbije» bringt sie die Menge zum Mitsingen und Tanzen. Die Energie im Saal ist greifbar – und die Fans feiern die Sängerin mit unermüdlichem Enthusiasmus.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen.