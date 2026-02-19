Schock in Belgrad: Youtuber Baka Prase verlor innert 48 Stunden Luxusautos im Wert von 1,2 Millionen Euro. Ein Mercedes und ein Porsche wurden mutwillig zerstört. Ein Verdächtiger wurde verhaftet.

Porsche im Wert von 700'000 Euro war nicht versichert, Totalschaden

Ein aufsehenerregender Fall in Belgrad sorgt für Schlagzeilen: Der bekannte Youtuber Bogdan Ilić, besser bekannt als Baka Prase (allein auf Instagram 1,7 Millionen Follower), wurde Ziel eines kriminellen Angriffs. Innerhalb von nur 48 Stunden verlor er Luxusautos im Wert von über 1,2 Millionen Euro (1,09 Millionen Franken) – ein Fall, der laut «Blic.rs» mit versuchter Erpressung und Brandstiftung zusammenhängt.

Am vergangenen Sonntag gegen 3.26 Uhr wurde Ilićs Mercedes G 800 Brabus im Wert von 500'000 Euro (450'000 Franken) in der Hercegovačka-Strasse vorsätzlich in Brand gesetzt. Nur Stunden später wurde bekannt, dass auch sein 700'000 Euro teurer Porsche Mansory (638'000 Franken), bei einem weiteren Vorfall schwer beschädigt wurde.

Versuchte Erpressung

Besonders bitter: Der Porsche war nicht versichert. «Die Schäden sind enorm, ich weiss nicht, was ich tun soll», sagte der Youtuber in einem Livestream. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter, einen 23-Jährigen, am Montag festgenommen.

Ein Video des serbischen Innenministeriums zeigt, wie der Verdächtige in einer nächtlichen Aktion aus einem Fahrzeug gezogen und in Gewahrsam genommen wird. Laut «Blic.rs» wird ihm versuchte Erpressung und das Verursachen einer allgemeinen Gefahr vorgeworfen.

Finanzielle Katastrophe

Das Bezirksgericht von Belgrad hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die Tatorte hinterlassen ein Bild der Verwüstung. Der Mercedes wurde vollständig zerstört, nur verkohlte Überreste und kaputtes Glas blieben zurück. Der Wagen war auf einem für Behinderte reservierten Parkplatz abgestellt – ein Detail, das in den sozialen Medien für Kritik sorgte.

Auch die Zerstörung des exklusiven Porsche, eines seltenen Modells in der Welt der Superautos, markiert einen weiteren schweren Schlag für Ilić. Mit einem Gesamtschaden von 1,2 Millionen Euro steht der Youtuber vor einer finanziellen Katastrophe.

Dieser Artikel ist zuerst auf «blic.rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.