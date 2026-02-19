Vom verlassenen Affenbaby zum Star: Punch überlebte dank fürsorglicher Pfleger und seinem Plüschfreund. Heute zieht er Besucherströme an und begeistert auf Social Media.

Sein Plüsch-Orang-Utan ist Schutzschild gegen stürmische Artgenossen

Sein Plüsch-Orang-Utan ist Schutzschild gegen stürmische Artgenossen

Zoo verzeichnet 2026 Rekord-Andrang dank Punchs Social-Media-Beliebtheit

Er ist winzig, flauschig und schon jetzt ein Star: Punch, das Makaken-Baby, wurde im Juli 2025 im Ichikawa City Zoo in Japan geboren. Doch seine Mutter liess ihn nach der Geburt einfach liegen. Für ein Affenbaby ist das lebensgefährlich, denn Makaken klammern sich rund um die Uhr an ihre Mutter, suchen Wärme, Schutz und den beruhigenden Herzschlag.

Die Tierpfleger reagierten sofort, wie der Zoo selbst auf seiner Website berichtet. Rund um die Uhr fütterten sie ihn mit der Flasche, wärmten ihn und überwachten jede Bewegung. «Wir wussten, wie wichtig Körperkontakt für ihn ist. Deshalb legten wir ihm weiche Decken und Stofftiere ins Gehege», erzählt ein Mitarbeiter des Zoos.

Ein Plüschtier sein treuer Begleiter

Schon früh fand Punch seinen treuen Begleiter, einen Plüsch-Orang-Utan. Bereits mit sechs Tagen drückte er sein Gesicht tief ins weiche Stofffell. Das Kuscheltier stammt aus dem Ikea-Sortiment (Djungelskog-Orang-Utan). Heute ist sein Kuschelfreund überall dabei, beim Klettern, beim Schlafen, sogar als kleiner Schutzschild gegen stürmische Artgenossen. So sehr hat Punch den Plüsch-Orang-Utan ins Herz geschlossen, dass Ikea Japan später dem Zoo mehrere weitere Plüsch-Affen spendete, um sicherzustellen, dass der kleine Makake immer Ersatz zur Verfügung hat.

«So etwas hatten wir noch nie erlebt»

Parallel verbreiteten sich Videos von Punch auf Social Media wie ein Lauffeuer. Auf Instagram folgen ihm inzwischen über 120'000 Menschen, auf Tiktok wurden Clips mit ihm mehr als 2,5 Millionen Mal angesehen, und auf Youtube erzielten kurze Clips über 1 Million Views. Fans weltweit kommentieren seine Abenteuer, teilen Memes und feiern den kleinen Makaken als neuen Star des Internets.

Mitte Januar begann der behutsame Prozess der Vergesellschaftung mit seiner Affengruppe. Schritt für Schritt fasste Punch Vertrauen zu seinen Artgenossen. Heute ist er mutiger denn je, doch sein Plüschtier bleibt immer dicht an seiner Seite.

Dank seiner Beliebtheit auf Social Media erlebt der Ichikawa City Zoo den grössten Andrang seiner Geschichte. «Alle Mitarbeiter waren vom unerwartet grossen Andrang überrascht. So etwas hatten wir noch nie erlebt», schrieb der Zoo kürzlich zu einem Foto einer endlosen Besucherschlange.