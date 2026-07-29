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«Drive»-Soundtrack machte ihn weltbekannt
DJ Kavinsky (†50) tot in Pariser Wohnung aufgefunden

Der französische DJ Kavinsky, bekannt für seinen Soundtrack des Kino-Hits «Drive», wurde am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in Paris gefunden. Das berichten diverse französische Medien.
Publiziert: 10:50 Uhr
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Aktualisiert: 10:56 Uhr
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DJ Kavinsky ist tot. Der französische Musiker wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden.
Foto: IMAGO/CTK Photo

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • DJ Kavinsky tot in Pariser Wohnung entdeckt am Dienstagabend um 22:30
  • Polizei vermutet Schlaganfall, keine Hinweise auf Fremdverschulden
  • 50 Jahre alt, berühmt durch «Nightcall» aus Film «Drive»
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

DJ Kavinsky ist tot. Der Musiker wurde demnach leblos in seiner Wohnung in Paris aufgefunden. Laut «Le Figaro» hätten Nachbarn den Mann am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr im 18. Arrondissement der französischen Hauptstadt entdeckt. Der 50-jährige DJ, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, galt als eine der prägendsten Figuren des French-Touch-Genres und hatte erst 2024 bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris gespielt.

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Eine der Polizei nahestehende Quelle berichtet, dass Kavinsky in den Tagen vor seinem Tod über starke Kopfschmerzen geklagt habe. Nachdem er von seinem Nachbarn nicht mehr gesehen worden sei, alarmierte dieser die Rettungskräfte. Die Ermittler vermuten einen Schlaganfall als mögliche Todesursache, doch genaue Ergebnisse stehen noch aus.

Weltberühmt mit «Nightcall»

Das Pariser Staatsanwaltschaft habe unterdessen eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet. «Eine Untersuchung in der Suche nach den Ursachen des Todes ist eröffnet, um die Herkunft des Todes zu bestimmen. Es wurden keinerlei verdächtige Elemente vor Ort entdeckt», so die Behörde. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Kavinsky wurde international durch Hits wie «Nightcall» bekannt, der unter anderem im Film «Drive» mit Ryan Gosling (45) zu hören war. Mit seinem retro-futuristischen Stil und Synth-Sounds prägte er eine ganze Generation von Musikfans und machte sich einen Namen als Pionier des Genres.

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