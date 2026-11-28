Donald Trump Jr. ist hässig auf Netflix. Der Streaminggigant postet an Thanksgiving einen schlüpfrigen Trailer, der den Sohn des US-Präsidenten auf die Palme bringt.

Darum gehts Netflix postete zu Thanksgiving eine Szene aus einer Serie

Trump Jr. kritisierte die Liebesszene zwischen zwei Frauen

Netflix legte mit einem Clip aus «The Hunting Wives» nach

Fynn Müller People-Redaktor

Ein Post von Netflix sorgt gerade für Empörung im Netz. Pünktlich zu Thanksgiving hat der Streamingdienst eine Liebesszene zwischen zwei Frauen aus seiner Erfolgsserie «The Hunting Wives» veröffentlicht. Dazu der provokante Kommentar: «This Thanksgiving plate», was so viel heisst wie: «Das steht dieses Thanksgiving auf dem Speiseplan.» Über 40 Millionen Mal wurde der Post bereits aufgerufen.

Einer, der das Video scharf kritisiert, ist Donald Trump Jr., der älteste Sohn des ehemaligen US-Präsidenten. Er reagierte empört auf X: «Was stimmt denn nicht mit euch??? Es ist Thanksgiving!» Andere Nutzer schliessen sich seiner Kritik an. Der konservative Aktivist Robby Starbuck schrieb: «Was für ein widerliches Unternehmen, das Thanksgiving sexualisiert.»

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Die Szene stammt aus der zweiten Staffel von «The Hunting Wives», die Netflix am Donnerstag veröffentlichte. Die Serie erzählt die Geschichte zweier Frauen, die eine Affäre miteinander eingehen. Bereits die erste Staffel, die im Juli 2025 erschien, sorgte für Aufsehen.

Netflix provoziert weiter

Netflix lässt sich von der Kritik nicht beirren und legt sogar nach: In einem weiteren Clip unterhalten sich zwei Männerfiguren über ihre Ehefrauen, wobei einer sagt: «Du und ich wissen doch beide, dass unsere Frauen miteinander im Bett waren.» Dazu schrieb Netflix ironisch: «Frohes Thanksgiving?»

«The Hunting Wives» basiert auf dem gleichnamigen Thriller von May Cobb aus dem Jahr 2021. In den Hauptrollen sind Brittany Snow und Malin Åkerman zu sehen. Die Serie dreht sich um eine Clique wohlhabender texanischer Hausfrauen, die sich in gefährliche Liebschaften und Intrigen verstricken.

Joyce Glenn, die in der Serie Monae spielt, erklärte kürzlich gegenüber der britischen Zeitung «The Independent»: «In dieser Staffel gibt es keinerlei Tabus.» Ob dies im Sinne aller Zuschauer ist, bleibt offen. Sicher ist: Die Serie polarisiert – und genau das scheint Netflix zu beabsichtigen.