Satiriker und Schauspieler Mike Müller steht in Agatha Christies «Die Mausefalle» auf der Bühne. Im Gespräch erklärt er, weshalb er AfD-Wähler als Nazis bezeichnet, was ihn an Schweizer Trump-Fans beunruhigt und warum er die Hoffnung trotzdem nicht verliert.

Darum gehts Mike Müller spielt in «Die Mausefalle» am Schauspielhaus Zürich und ist dort fest engagiert

Müller nennt AfD-Wähler Nazis, eine Anzeige führte zu keinem Verfahren der Staatsanwaltschaft

Schweizer Trump-Unterstützer beunruhigen Müller, Hoffnung setzt er auf die junge Generation

Patricia Broder

Eine Szene wie aus einem Fantasyfilm: Plötzlich ist Mike Müller ganz klein – oder die Welt um ihn ganz gross? Der Schau­spieler sitzt auf einem überdimensionalen Stuhl, umgeben von riesigen Möbeln. Ein Escape-Room in Zürich-Altstetten. Eine Welt voller Täuschungen – passend zu Agatha Christies Theaterstück «Die Mausefalle», in dem der 63-Jährige derzeit am Schauspielhaus Zürich auf der Bühne steht. Doch klein beigeben ist nicht Müllers Sache. Der Satiriker nimmt kein Blatt vor den Mund, schon gar nicht in der Politik. Ein Post über AfD-Wähler brachte ihm jüngst eine Strafanzeige ein.

Mike Müller, in Agatha Christies «Die Mausefalle» sitzen Menschen in einem eingeschneiten Landhaus fest. Jeder verdächtigt jeden, alle haben etwas zu verbergen. Wie viel von unserer heutigen Gesellschaft steckt in diesem über 70 Jahre alten Stück?

Man kann fast jedes Theaterstück auf die Gegenwart übertragen. Aber tatsächlich ist der Krimi gerade deshalb so attraktiv, weil alle lügen. Für uns Schauspieler ist es spannender, jemanden zu spielen, der lügt, als jemanden, der einfach nur liebt. Einer, der nur liebt, ist langweilig. Er muss gleichzeitig leiden wie ein Sauhund! (Lacht)

Angst und Misstrauen treiben die Handlung voran. Was richtet die Angst heute in unserer Gesellschaft an?

Einiges – und man muss die Ängste der Menschen sehr ernst nehmen. Aber die entscheidende Frage ist: Was macht man daraus? Wenn Angst zur Grundlage politischen Handelns wird, verschiebt sich etwas. Wir haben reale Probleme: Armut, Klimaerwärmung, Abstiegsängste. Auch die Sorgen von Menschen, die finden, wir hätten zu viel Einwanderung, muss man ernst nehmen. Aber statt noch mehr Angst zu schüren, sollte man erklären, wo die Probleme tatsächlich liegen, und sie gezielt angehen.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Sie haben kürzlich auf der Social-Media-Plattform X rund eine Million AfD-Wähler als Nazis bezeichnet. Der Sohn des Müllermilch-Unternehmers Theo Müller zeigte Sie daraufhin an. Nun entschied die Zürcher Staatsanwaltschaft, keine Strafuntersuchung zu eröffnen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?

Nichts. Ich habe mir vorher genau überlegt, wie ich den Tweet formuliere. Übrigens habe ich die Zahl inzwischen korrigiert: Es sind nur 715'000 Nazis. Die Staatsanwaltschaft hat auch nicht ­entschieden, dass ich das sagen darf. Sie hat eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen, weil der Kläger gar nicht persönlich betroffen ist. Er hat in Sachsen-Anhalt nicht einmal gewählt.

Sie bleiben also bei Ihrer Bezeichnung?

Ja. Wenn AfD-Politiker von millionenfacher Remigration sprechen und ganze Bevölkerungsgruppen diffamieren, ist das etwas sehr Faschis­tisches. So haben die Nazis angefangen. Der Alleinherrschaftsanspruch, das völkische Denken, das Aushebeln der Demokratie: Darüber müssen wir reden. Der Skandal ist doch nicht mein Tweet, sondern dass solche Leute gewählt werden.

Aber tragen Sie mit Ihrer Pauschali­sierung nicht zu jener Polarisierung bei, die Sie selbst kritisieren?

Das kann man mir zu Recht vorwerfen. Aber ich glaube auch nicht, dass mein Tweet irgend­jemandem die Augen geöffnet hat. Mir geht es darum, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich verstehe, dass in Deutschland viele Menschen wütend auf die etablierten Parteien sind. Sie haben kein überzeugendes Angebot geliefert. Zudem sind die Aussichten auf gesellschaftlichen Aufstieg schlechter geworden. Diese Ängste sind real. Aber sie sind noch lange kein Grund, Nazis zu wählen – oder im Fall der USA Trump. Aber er hat ja jetzt seine Quittung erhalten. Obwohl er immer noch viel Schaden anrichten kann.

Was beschäftigt Sie in Bezug auf Donald Trump?

Was mich besonders nervös macht, sind die Leute in der Schweiz, die Trump unterstützen. Albert Rösti, Magdalena Martullo-Blocher oder der ­ehemalige Banker Oswald Grübel, den ich in ­politischen Gesprächen eigentlich immer geschätzt habe. Wenn Wirtschaftsführer auf einen derart korrupten Egomanen hereinfallen und ­behaupten, er verstehe etwas von Wirtschaft, finde ich das erschreckend.

Was macht Ihnen daran am meisten Sorgen?

Dass man die Demokratie nicht mehr ernst nimmt. Wir haben sie über Generationen auf­gebaut und gepflegt. Jetzt wird teilweise grob fahrlässig damit umgegangen. Abstimmungen dienen nur noch dazu, Wahlerfolge einzuheimsen. Und wenn man verliert, ist es einem scheissegal. Die Demokratie ist nicht so schnell aufgebaut, wie man meint. Aber sie ist sehr schnell zerstört. Das sehen wir gerade in den USA. Und wenn ich sehe, wie viele Leute in der Schweiz Putin oder Trump toll finden, ist mir das ein grosses Rätsel. Da bin ich dann der Patriot, der sagt: Was schweizerisch ist, habt ihr eigentlich längst vergessen.

Trump liefert mitunter Schlagzeilen, die wie Satire wirken. Was kann ein Comedian da überhaupt noch ausrichten?

Man darf die Satire nicht überbewerten. Sie ist ein Unterhaltungsmedium und eine Form der Auseinandersetzung mit Politik. Bei «Giacobbo/Müller» haben uns Eltern immer wieder erzählt, sie würden die Sendung mit ihren Teenagern schauen, weil sie ihnen so Politik lustvoller näherbringen könnten, als wenn sie ihnen die «NZZ» vorlesen. Aber politische Probleme lösen kann Satire nicht.

Dennoch gibt Humor in diesen unsicheren Zeiten vielen Menschen Halt – das zeigen auch die Abertausenden von Memes und Videos in den sozialen Medien.

Klar, denn Humor schafft einerseits Distanz zum Gegenstand und zu sich selbst – andererseits schafft er Gemeinschaft. Man lacht zusammen, schickt einander einen lustigen Film und merkt: Andere finden das genauso schlimm wie ich. Aber es gibt Dinge, die man nicht mit Humor leichter machen kann. Uns fiel damals bei «Giacobbo/Müller» irgendwann zur jährlichen Kranken­kassenprämienerhöhung auch nichts mehr ein. Wir hatten jeden Herbst beinahe psychosoma­tische Schlafstörungen! (Lacht)

Gibt es politische Aussagen, die Sie selbst bereuen?

Ja. Ich bin einmal eine junge Grünen-Politikerin persönlich zu hart angegangen. Dafür habe ich mich entschuldigt und den Tweet gelöscht. Wenn ich etwas kritisiere, das mit der Sache nichts mehr zu tun hat, ist eine Grenze überschritten. In der Sache selbst bin ich gern hart. Aber man sollte auch nach einem halben Glas Weisswein keine Posts mehr schreiben.

Nach neun Jahren mit Viktor Giacobbo und fast zehn Jahren auf Solo-Tournee sind Sie nun fest am Schauspielhaus Zürich engagiert. Was reizt Sie an diesem neuen Kapitel?

Die Zusammenarbeit! Ich spiele zwei Stücke pro Saison und schreibe oder bearbeite ein drittes. Ich habe ein unglaublich tolles Ensemble und arbeite gern mit jungen Leuten, die andere Ideen mitbringen. Kürzlich sass ich bei der Premiere von «Der Zauberer von Oz» mit anderen Schauspie­lerinnen und Schauspielern in der ersten Reihe. Wir sind vor Stolz beinahe zerflossen, weil unsere Kollegen so ein geiles Theaterfest auf die Bühne gestellt haben.

Schon als Kind sind Sie gern in andere Rollen geschlüpft.

Ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich mache seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr das Gleiche. Ich wollte als Kind immer eine Puppe ­haben. Mein Vater hat mir umgehend einen ­Puppenwagen gekauft. Und ich habe vor dem Frisierspiegel meiner Grossmutter mit ihren Frisiermäntelchen gespielt. Meine Urgrossmutter hatte ernsthafte Bedenken. Aber meine Grossmutter, die alles andere als libertär war, sagte nüchtern: «Der spielt doch nur!»

Sie schwärmen von Ihren jungen Schauspielkollegen. Macht Ihnen die jüngere Generation auch gesell­schaftlich Hoffnung?

Und wie! Es macht mir Hoffnung, dass junge Leute nachkommen, die es vielleicht besser machen als die alten Arschlöcher! (Lacht) Auch in der Wirtschaft. Die grossen Banken haben in den vergangenen Jahren teilweise komplett versagt. Manche Wirtschaftsführer glauben offenbar, sie seien die Einzigen, die verstehen, wie die Welt funktioniert. Dabei braucht es Menschen, die etwas Positives verändern wollen. Menschen mit Empathie, die sich den wirklichen Problemen stellen.

Wie schaffen Sie es persönlich, bei all den düsteren Entwicklungen den Kopf freizubekommen?

Die beste Droge ist ein Kopfsprung in den Zürichsee! Das kann man mit keiner Substanz ver­gleichen. Nach langen «Bestatter»-Drehtagen bei 30 Grad im schwarzen Anzug bin ich manchmal 40 Minuten geschwommen. Danach fühlt man sich wunderbar frisch, ganz ohne Kater. Sonst lese ich, koche für Freunde und gehe mit meinem Hund Pesche in den Wald. Das tut uns beiden gut.

In der «Mausefalle» weiss man bis zum Schluss nicht, wem man trauen kann. Wie leicht schenken Sie selbst einem Menschen Ihr Vertrauen?

Ich bin eigentlich ziemlich gutgläubig. Erst wenn jemand zu viel redet, werde ich skeptisch. Denn manchmal reden sich die Menschen um Kopf und Kragen. Dann denke ich allerdings auch: Das wäre vielleicht eine interessante Figur für die Bühne! (Lacht)