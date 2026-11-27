Die USA planen höhere Zölle gegen die Schweiz. Die Trump-Regierung nennt dafür vier Gründe – und zieht eine Recherche des «Beobachter» bei. In ihrem Bericht zu mutmasslichen Wettbewerbsverzerrungen zitieren die Amerikaner einen Bericht zu Stromsubventionen.

Darum gehts Die USA zitieren den «Beobachter» als Quelle für mutmassliche Wettbewerbsverzerrungen der Schweiz

Ab Januar 2027 planen die USA, ihre Zölle auf Schweizer Importe von 12,5 auf 15 Prozent zu erhöhen

Haushalte und KMU zahlen seit 2026 rund 25 Millionen Franken an Netzgebühren zweier Stahlfirmen

Die Trump-Regierung plant ab Anfang Jahr neue Zölle gegen die Schweiz – und bezieht sich dabei unter anderem auf Recherchen aus der Schweiz. In einem aktuellen Untersuchungsbericht wird eine Recherche des Magazins «Beobachter» mehrfach als Quelle angeführt. Im Bericht geht es um Stromsubventionen für die Stahlindustrie.

Die USA planen, die Zölle für Schweizer Importe ab Februar 2027 von 12,5 auf 15 Prozent anzuheben. Derzeit läuft ein Anhörungsverfahren. Im Rahmen einer sogenannten «Section 301»-Untersuchung nennt das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer (46) vier Gründe für die neuen Zölle – unter anderem Wettbewerbsverzerrungen. Und genau bei diesem Punkt wird die «Beobachter»-Recherche gleich zweimal zitiert.

Schweizer Haushalte finanzieren Stahlbranche mit

Konkret geht es um einen Artikel von «Beobachter»-Redaktor Yves Demuth. Darin beschrieb er, wie Schweizer Haushalte und KMU seit Januar 2026 die hiesige Stahlbranche mitfinanzieren: Über einen Zuschlag auf der Stromrechnung zahlen sie rund 25 Millionen Franken an die Netzgebühren der Firmen Stahl Gerlafingen und Steeltec. Der grösste Teil – 15,5 Millionen Franken – fliesst an Steeltec. Das Unternehmen gehört zu zwei Dritteln dem Schweizer Milliardär Martin Haefner (72).

Für die US-Behörden ist das ein Beleg dafür, dass die Schweiz ihre Exportwirtschaft unfair subventioniert. Die Schweizer Wirtschaft weist den Vorwurf deutlich zurück: «Die Schweizer Industrie ist wettbewerbsgetrieben und produziert in einem Hochpreisumfeld», schrieb der Wirtschaftsverband Economiesuisse in einer Stellungnahme. Und auch Ökonom Klaus Wellershoff (62) zerpflückte das Argument der Amerikaner: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die amerikanischen Hersteller durch unsere Stahlproduzenten bedroht fühlen», sagte er zu Blick.

Unverhoffte Aufmerksamkeit

Neben dem «Beobachter» stützt sich der US-Bericht auf eine Reihe internationaler und wissenschaftlicher Quellen. Dazu gehören Publikationen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Welthandelsorganisation (WTO), der EU-Kommission sowie Beiträge aus renommierten Fachzeitschriften wie der «American Economic Review» und dem «Journal of International Economics».

Beim «Beobachter» nimmt man die unverhoffte Aufmerksamkeit aus Washington mit Humor: In einer Glosse entschuldigt sich Chefredaktor Dominique Strebel mit einem Augenzwinkern bei der Schweizer Bevölkerung dafür, dem Land möglicherweise 15 Prozent US-Zölle eingebrockt zu haben – und hält fest, dass man US-Präsident Donald Trump und sein Team nun offenbar zu den Abonnenten zählen dürfe.