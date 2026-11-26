Die Ankündigung neuer US-Strafzölle von bis zu 15 Prozent gegen die Schweiz sorgt in der Community für hitzige Diskussionen. Während in einer Leserumfrage knapp die Hälfte Gegenzölle fordert, warnen andere eindringlich vor einem Eigentor.

Darum gehts Die USA drohen der Schweiz mit neuen Zöllen von bis zu 15 Prozent

In einer Blick-Umfrage fordern 49 Prozent der Teilnehmenden Gegenzölle

In den Kommentaren sorgt der Zollhammer für hitzige Reaktionen

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Neue Zolldrohungen aus Washington: Wegen angeblich unfairer Handelspraktiken will die US-Regierung Schweizer Exporte mit bis zu 15 Prozent belasten. Eine Ankündigung, die bei den Blick-Leserinnen und -Lesern für rote Köpfe sorgt. Doch was soll die Schweiz jetzt tun?

In einer Leserumfrage mit über 3900 Teilnehmenden spricht sich knapp die Hälfte (49 Prozent) dafür aus, dass der Bundesrat hart kontert und mit eigenen Gegenzöllen auf US-Produkte Druck aufbaut. 41 Prozent plädieren dafür, abzuwarten und ruhig zu bleiben, sich nicht provozieren zu lassen und zuerst zu schauen, was Washington tatsächlich umsetzt. Nur 11 Prozent finden, der Bundesrat solle diplomatisch verhandeln, sachlich die Fakten darlegen und auf Ausnahmen pochen.

Ärger über «katzbuckelnde Schweiz»

Diese Spaltung spiegelt sich auch in den über 500 Kommentaren unter dem Artikel wider – wo die Meinungen ungebremst aufeinanderprallen. Viele werfen Politik und Wirtschaft vor, vor US-Präsident Donald Trump zu kuschen, statt eigene Druckmittel wie die Pharma- oder Goldexporte auszuspielen. So spottet Leser Constantin Katsoulis in Anspielung auf die damaligen Gastgeschenke von Schweizer Wirtschaftsvertretern im Weissen Haus bissig: «Schickt ihm einfach eine neue Rolex, dann kommt alles gut!»

User Theo Reiser legt nach: «Die Schweiz kauft wohl aus lauter Angst in der Drucksituation vor Trump lieber zusätzliche 30 F-35-Flugzeuge, als diesem Herrn den Marsch zu blasen. Trump hat gemerkt, dass er die Schweiz mit seinen Drohungen erpressen kann, und tut das für ihn Angemessene – weil er von der katzbuckelnden Schweiz kein Gegenfeuer befürchten muss.»

Ruf nach harten Gegenmassnahmen

Konkrete Gegenschläge werden lautstark gefordert. So schreibt Andreas Schärer: «Da gäbe es nur eine mögliche Antwort, wenn unser Bundesrat auch nur ein kleines bisschen etwas auf dem Kasten hätte. Nämlich 1:1 die genau gleichen Zölle auf US-Importe erheben und zusätzlich noch Strafzölle auf bestimmte Exporte in die USA. Viel Spass, Donald.»

Leser Jürg Kaufmann sieht beim Goldhandel einen Hebel: «Ein grosser Teil des Handelsdefizits kommt aus den Goldverkäufen. Also die verhängten US-Zölle, die aktuell für Gold nicht gelten, auf den Goldpreis für die USA schlagen. Das würde die USA und Herrn Trump als Goldliebhaber hart treffen.» Für ihn ist klar: «Wir Schweizer haben zu wenig Rückgrat!»

Warnung vor Eigentoren

Doch genau vor solchen Kraftakten warnen andere Stimmen eindringlich. Die Schweiz sitze wirtschaftlich am kürzeren Hebel – und Gegenzölle würden am Ende nur der eigenen Bevölkerung schaden. User Daniel Walser bringt diese Sichtweise drastisch auf den Punkt: «Die US-Importe sind wohl überschaubar bei 39 Milliarden Handelsdefizit. Dann: Wer braucht wen mehr? Ich denke, die Schweiz ist viel abhängiger als die USA. Niemand braucht die Schweiz, aber umgekehrt schon. Begreift das endlich!»

Auch volkswirtschaftlich hält Leser Alessio Albertini Gegenzölle für einen Fehler: «Zölle werden am Ende des Tages immer vom Importeur, das heisst den Endkunden, bezahlt. Wenn Trump das amerikanische Volk so melken will und ihnen dabei die Melkmaschine als Spa Experience verkauft, soll er das tun. Wieso soll der Bund nun dieselbe Eigentor-Strategie fahren?»

Neue Märkte statt Warten auf Washington

Für andere liegt die Lösung weder in Gegenzöllen noch in Zugeständnissen, sondern in einer strategischen Neuausrichtung weg von den Vereinigten Staaten. «Zeit, den Handel mit seriösen Staaten zu stärken. Mit den USA kann man noch die Geschäfte mitnehmen, die gehen, aber verlässlich sind sie schon lange nicht mehr», schreibt etwa Thomas Mäder.

Hans Göldi blickt selbstkritisch auf die vergangenen Jahre zurück: «Wir hätten es von Beginn weg machen sollen wie die Kanadier: sofort neue Märkte und neue Handelspartner suchen.» Nun seien leider schon knapp zwei Jahre vergangen, weshalb das jetzt nicht mehr viel bringe: «Somit heisst die Strategie: Wir müssen wohl den ‹worst president of the US› einfach aussitzen. Spätestens in zwei Jahren ist der weg, hoffentlich schon früher.»