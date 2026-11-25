US-Zölle gegen die Schweiz und wachsende geopolitische Spannungen: In Luzern plädiert Bundesrat Beat Jans für die Bilateralen III und ein wirtschaftlich starkes Europa.

Darum gehts Die US-Regierung verhängt neue Zölle, auch gegen die Schweiz, was am Forum in Luzern Thema ist

Bundesrat Beat Jans wirbt für die Bilateralen III, über die das Volk frühestens 2028 abstimmt

Am Forum diskutieren rund 700 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über Europa

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die US-Regierung mit Präsident Donald Trump (80) hat am Mittwoch mal wieder den Zoll-Hammer geschwungen – unter anderem gegen die Schweiz. Diese Zölle sind am Abend auch am European Economic Forum (EEF) in Luzern ein grosses Thema. Hier stehen an zwei Tagen die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas sowie die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU im Fokus.

Bundesrat Beat Jans (62) hält die Eröffnungsrede am EEF und geht dabei auf die grossen Veränderungen der geopolitischen Lage ein. Die Sicherheit werde für Europa zu einem immer wichtigeren Thema. «Zölle werden unverhohlen als Waffe eingesetzt. Immer öfters gilt das Recht des Stärkeren», so Jans. Deshalb brauche es ein wirtschaftlich starkes Europa, das mit der Schweiz Werte, Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit verteidige.

«Handlungsfähig» bleiben

Der Bundesrat hält ein Plädoyer für die Bilateralen III. Bereits unsere Vorfahren hätten gewusst, dass man «mit Hellebarden alleine die Interessen unseres Landes nicht verteidigen kann», so der Justizminister. Die EU hat am Mittwoch Ja zu den Verträgen gesagt. Das Schweizer Volk wird frühestens 2028 darüber abstimmen. Jans betont, wie zentral das Abkommen für die «Handlungsfähigkeit» der Schweiz ist.

Die Schweiz sei eine der am stärksten verflochtenen Volkswirtschaften der Welt und mehr als die Hälfte der Warenexporte gehe nach Europa. Doch die enge Beziehung gehe weit über das Wirtschaftliche hinaus: Wissenschaft, Gesundheitswesen, Lieferketten, Polizeibehörden, Migration, Sicherheit. «Europa ist unser Sicherheitsraum», so Jans.

Zu Europas Tugenden zurückfinden

Am EEF treffen sich rund 700 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Die diesjährige Ausgabe läuft unter dem Motto «Proof of Concept». Sprich: Machbarkeitsnachweis. Es soll anhand von konkreten Beispielen gezeigt werden, wo Europa seine Stärken hat und wie diese für zentrale Entwicklungen, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz, genutzt werden können.

EEF-Präsident Marcel Stadler (55) nennt in seiner Begrüssung die Stärke im Ingenieurwesen, die bei der Überführung der künstlichen Intelligenz in die physische Welt entscheidend sein werde. Europa müsse sich im Machtkampf zwischen den USA und China behaupten und zu seinen Tugenden zurückfinden: Disziplin, Wettbewerb, Innovation.