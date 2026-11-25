Das EU-Parlament hat am Mittwoch den Bilateralen III zugestimmt. Die zuständigen Abgeordneten werben für das Vertragspaket mit der Schweiz. Der französische Parlamentarier Christophe Grudler spricht von einer gemeinsamen Zukunft.

Darum gehts Das EU-Parlament hat einen Bericht zu den Bilateralen III mit der Schweiz deutlich angenommen

Das Abkommen soll die Personenfreizügigkeit sichern und der Schweiz Zugang zum EU-Strommarkt geben

Das Parlament behandelt das Dossier in der Wintersession

Janic Urech Redaktor Politik

Es war einer der deutlichsten Entscheide am Mittwochmorgen im EU-Parlament. Keine drei Minuten brauchte das Parlament, um zu den neuen Verträgen mit der Schweiz Ja zu sagen. Mit 584 zu 13 Stimmen bei 60 Enthaltungen wurden die Bilateralen III durchgewunken.

Der französische EU-Parlamentarier Christophe Grudler (61) war der Chef-Sprecher zu diesem Thema. In seinem Plädoyer lobte er die Beziehung zur Eidgenossenschaft: «Die EU und die Schweiz sind wesentlich mehr als nur Nachbarn. Wir sind Partner, wir sind Freunde und wir teilen eine gemeinsame Zukunft.»

Der Verantwortliche für die Bilateralen III im EU-Parlament ist vom gemeinsamen Weg überzeugt, den die Schweiz und die EU gehen sollen: «In einer von Instabilität, Fragmentierung und Krisen geprägten Welt haben die EU und die Schweiz ein Interesse daran, nicht isoliert, sondern gemeinsam zu handeln.» So steht es in dem Bericht, den das EU-Parlament heute angenommen hat. Einige Stunden nach der Abstimmung im EU-Parlament stellten sich die Verantwortlichen im französischen Strassburg vor die Medien und starteten eine Charmeoffensive.

Der leitende Berichterstatter Grudler zeigte die 1000 Seiten des Abkommens und sprach von einem historischen Tag: «Wir wollen unsere zukünftige Geschichte weiterhin gemeinsam schreiben.» Er betonte, dass dieses Abkommen kein rein diplomatisches Thema sei. Es gehe um die Realität der Menschen.

Brücken statt Mauern

Das Abkommen stelle sicher, dass Studierende nicht benachteiligt werden, egal ob sie in der Schweiz oder in der EU studieren, und dass die Schweiz am europäischen Strommarkt teilnehmen kann. Ausserdem hob Grudler hervor: «Dieses Abkommen sichert eine grundlegende Freiheit, die täglich von Millionen Europäerinnen und Schweizern genutzt wird: die Freizügigkeit. Es wird nicht zu neuen Grenzen zwischen der EU und der Schweiz kommen, wir wollen neue Brücken und keine neuen Mauern bauen.» Der Franzose wohnt selbst nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.

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Auch die beiden anderen EU-Parlamentarier, die das Geschäft begleiteten, stammen aus einem Nachbarland. Der Österreicher Reinhold Lopatka (66) sagte: «Beide Seiten brauchen dieses Abkommen, es ist eine ‹Win-Win-Situation›, jetzt liegt es in der Hand der Schweiz, wie es weitergehen soll. Das Europäische Parlament hat sehr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig uns dieses Abkommen ist.» Er hob in seiner Rede neben den wirtschaftlichen Vorteilen auch hervor, dass beide Seiten in der Verteidigung profitieren würden.

Ein herzliches «Grüezi» von der EU

Der Dritte im Bunde, Andreas Schieder (57), ebenfalls Österreicher, versuchte ab der ersten Sekunde, die Gunst der Schweiz zu gewinnen: «Dankeschön und ein herzliches ‹Grützi› von meiner Seite», begrüsste er die Medienschaffenden. Auch er zeigte sich überzeugt von dem Abkommen und sieht nur positive Seiten: «Das Abkommen bewahrt die Eigenständigkeit der Schweiz und rückt sie dennoch näher an die EU heran.»

Die aktuelle Weltlage sei ein weiterer Grund für die engere Zusammenarbeit: «Gerade in einer Welt, in der der politische Ton immer rauer und kälter wird, ist es umso wichtiger, die Wärme guter Nachbarschaft zu bewahren und weiterzuentwickeln.» Grudler ergänzte: «Trump kann seine Zölle je nach Laune ändern. Wir sind ein vertrauenswürdiger Partner. Wir respektieren unsere Versprechen.»

Die Europäer wollen unbedingt

Nun ist es an der Schweiz, über die Verträge zu entscheiden. Für die Europäer kann es kaum schnell genug gehen: «Würde die Schweiz morgen früh dieses Abkommen verabschieden, könnten wir es sofort umsetzen», sagt Grudler; man respektiere aber die demokratischen Prozesse der Schweiz.

Das Dossier zu den neuen Verträgen mit der EU ist in der kommenden Wintersession im Nationalrat traktandiert. Im Herbst war es schon im Ständerat. Das letzte Wort hat die Schweizer Bevölkerung. Die Abstimmung dürfte erst 2028 sein.