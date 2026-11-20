Ein Deal soll Grossbritannien wieder näher an die EU bringen. Geplant sind bis zu 100’000 Visa für unter 30-Jährige aus der EU sowie Vereinbarungen zum Kohlenstoffmarkt und zu Tier- und Pflanzennormen.

Darum gehts Grossbritannien und die EU haben bei einem Gipfel in Brüssel ein Brexit-Neustartabkommen geschlossen

Grossbritannien plant bis zu 100’000 Visa für Menschen unter 30 aus der EU für bis zu drei Jahre

Das Abkommen enthält auch Vereinbarungen zum EU-Kohlenstoffmarkt sowie zu Tier- und Pflanzennormen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Von einem «historischen Brexit-Neustartabkommen», schreibt die britische Zeitung «The Independent». Premierminister Andy Burnham hat sich am Freitag mit Vertretern der Europäischen Union zu einem Gipfel in Brüssel getroffen. Dabei konnte ein Deal zwischen beiden Parteien ausgehandelt werden, teilte die Downing Street mit.

Im Rahmen dieses «Neustartabkommens» will Grossbritannien unter anderem bis zu 100'000 Visa an Menschen unter 30 Jahren aus der EU vergeben. So sollen sie bis zu drei Jahre lang in Grossbritannien und der EU leben, arbeiten und studieren können, berichtet der «Telegraph».

Ebenfalls habe man Vereinbarungen über den EU-Kohlenstoffmarkt sowie Tier- und Pflanzennormen erzielt, heisst es weiter. Burnham habe es bei dem Gipfeltreffen jedoch nicht geschafft, Abkommen über Studiengebühren mit der EU auszuhandeln oder Grossbritannien von Handelsgesetzen der EU auszunehmen, die im Vereinigten Königreich umstritten sind.

Kritik von Nigel Farage

Das Abkommen soll Grossbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit wieder näher an die EU bringen. «Genau das werde ich heute in Brüssel umsetzen – Kosten senken, die Preise in den Supermärkten niedrig halten und Chancen für junge Menschen schaffen», meinte Burnham dazu.

Stark kritisiert wird der Deal unter anderem von Brexit-Vater Nigel Farage, dem Vorsitzenden der Reformpartei im Vereinigten Königreich. «Der naive Andy Burnham ist nach Brüssel gereist und wurde von der harten Realität eingeholt, vor der ich seit Jahrzehnten warne. Flexibilität ist eine Illusion», schrieb er auf der Plattform X. Die EU würde sich laut Farage nicht für Grossbritannien interessieren.