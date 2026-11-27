US-Präsident Donald Trump unterstützt den irakischen Premierminister Ali al-Zaidi bei dessen hartem Vorgehen gegen Ölschmuggel und bewaffnete Gruppen. Bagdad will Kontrolle über Ölquellen und Grenzen der kurdischen Region zurückgewinnen.

Darum gehts Trump unterstützt Iraks Premier Zaidi bei Stärkung staatlicher Autorität und Reformen

Tausende Kurden protestieren in Erbil gegen Zaidi-Pläne zur Kontrolle von Ölfeldern

Die Macht der Hisbollah-Miliz baut im Irak Druck auf die Regierung aus

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Während die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stagnieren, richtet US-Präsident Donald Trump (80) seinen Blick auf eine andere Nation im Nahen Osten. Am Freitag unterstützte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social die Bestrebungen des irakischen Führers, die staatliche Kontrolle zu stärken, einschliesslich der Bekämpfung des Schmuggels von irakischem Öl.

«Wir unterstützen die Bemühungen des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Zaidi, die staatliche Autorität im gesamten Irak durchzusetzen, den Schmuggel von irakischem Öl zu unterbinden, der Korruption ein Ende zu setzen und alle Waffen unter die ausschliessliche Kontrolle des Staates zu bringen», schrieb der US-Präsident. Er ergänzte: «Wir unterstützen die Bemühungen von Ministerpräsident al-Zaidi, einen geeinten, prosperierenden und starken Irak aufzubauen, der seine politischen Entscheidungen selbst trifft.»

Kurdische Massenproteste

Trumps Beitrag folgte auf eine Aussage des Sprechers der irakischen Regierung, Haider al-Aboudi, der erklärt hatte, Bagdad betrachte Rohölexporte, die den staatlichen Ölvermarkter SOMO umgehen, als Schmuggel, da die Erlöse nicht in die Staatskasse fliessen. Darüber berichtete die staatliche irakische Nachrichtenagentur.

Zaidi steht derweil vor grossen Herausforderungen: Seine jüngsten Schritte, die Kontrolle über Ölfelder und Grenzübergänge in der teils autonomen Region Kurdistan zu übernehmen, führten zu Massenprotesten von Tausenden Kurden in Erbil. Auch die Schliessung von zwei Grenzübergängen zu Syrien und Iran am Donnerstag sorgte für Spannungen.

Druck durch Hisbollah-Miliz

Die irakische Regierung plant, ihre Wirtschaft durch ausländische Investitionen anzukurbeln, kämpft jedoch gegen die Interessen bewaffneter Gruppen. Erst in der vergangenen Woche ging Zaidi gegen die iranfreundliche Hisbollah-Miliz vor, die in Jurf al-Sakhar südlich von Bagdad eine Schmuggeloperation betreibt. Die Gruppe stimmte schliesslich zu, Truppen in die Stadt zu lassen.

Bereits im Januar mischte sich Trump offen in die irakische Regierungsbildung ein und drohte mit einem vollständigen Ende der US-Unterstützung, sollte der als Iran-nah geltende Nuri al-Maliki erneut Regierungschef werden. Im September wurden schliesslich die letzten US-Kampftruppen aus dem Irak zurückgezogen.