Zu Thanksgiving zieht Donald Trump über Feinde, Ausländer und Kriminelle her. Der US-Präsident fordert die meisten Somalier zur Ausreise auf und spricht von gefälschten Wirtschaftszahlen.

Darum gehts Trump wünscht an Thanksgiving auch seinen Gegnern alles Gute und greift mehrere Gruppen an

Trump verlangt die Ausreise der Somalier, die in den USA nicht arbeiten würden

Der US-Präsident lobt seine Arbeiten am Weissen Haus und seine Immigrationspolitik

Gabriel Knupfer Redaktor News

Mit einer langen Botschaft meldet sich Donald Trump (80) an Thanksgiving zu Wort. Im Post auf seiner Plattform Truth Social dankt der US-Präsident nicht nur «allen amerikanischen Patrioten», sondern auch seinen Feinden. Dabei zieht er über Ökonomen, Somalier und Kriminelle her und lobt seinen Ballsaal, auf den Präsidenten «seit mehr als 150 Jahren gewartet haben».

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Er wolle «sogar jenen ein frohes Thanksgiving wünschen, die kurz vor der Wahl gefälschte Wirtschaftszahlen veröffentlicht haben», schreibt Trump unter anderem und fordert eine Untersuchung. Dabei geht es um die Berechnung des Wirtschaftswachstums, das kürzlich von 3,4 Prozent auf 4,3 Prozent korrigiert wurde.

Somalier als Feindbild

Ein Absatz seiner Nachricht richtet sich an die Somalier in den USA. «Ich möchte den 2 Prozent unserer somalischen Bevölkerung danken, die einen Arbeitsplatz haben und tatsächlich bereit sind zu arbeiten, ohne staatliche Unterstützung zu beziehen.» Alle anderen müssten das Land unverzüglich verlassen. Wie er auf die 2 Prozent kommt, ist unklar. Laut dem Portal Factcheck.org beziehen 84 Prozent der somalischen Diaspora staatliche Hilfe. 95 Prozent der Somalis im Bundesstaat Minnesota sind US-Bürger und können nicht ohne Weiteres ausgeschafft werden.

Nachdem er ausführlich seine Renovationen am Weissen Haus gelobt hat, knöpft sich Trump die Kriminellen vor. «Vor allem aber danke ich den Mördern, Drogendealern und Kriminellen aller Art, die illegal aus Gefängnissen, Haftanstalten, psychiatrischen Einrichtungen anderer Länder in unser Land eingereist sind, um amerikanische Bürger in Rekordzahlen zu vergewaltigen, zu plündern und zu töten», so Trump.

«Sie sind nun grösstenteils verschwunden, wurden an ihren Herkunftsort zurückgebracht», schreibt der Präsident als Hinweis auf seine Einwanderungspolitik. «Wir vermissen euch sehr, aber ihr werdet niemals zurückkehren, und Amerika wird niemals zulassen, dass sich das, was ihr uns angetan habt, noch einmal wiederholt!»

Bereits in der Vergangenheit nutzte Trump Feiertage für ähnliche Botschaften, in denen er etwa der «radikalen Linken» und seinen «Hatern» dankte.