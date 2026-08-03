Brooklyn Beckham hat den Sommerurlaub seiner Familie erneut ausgelassen und stattdessen Tage auf der Jacht seines Patenonkels Elton John verbracht. Seine Eltern David und Victoria ankerten angeblich zeitgleich in der Nähe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brooklyn Beckham urlaubt mit Elton John statt mit Eltern auf Luxusjacht

Familienfotos zuletzt Weihnachten 2024, Streit eskalierte im Januar 2026

Elton John folgt Brooklyn auf Instagram, ignoriert David und Victoria

Brooklyn Beckham (27) hat den Familienurlaub seiner Eltern auch in diesem Sommer wenig überraschend ausgelassen. Auf Entspannung auf einer Luxusjacht wollte er offenbar dennoch nicht verzichten. Anstatt auf die Jacht «Seven» seiner Eltern ging es für ihn und Nicola (31) auf die «Hercules III», auf der sein Patenonkel Elton John (79) mit seinem Ehemann David Furnish (63) und den gemeinsamen Kindern weilte.

Paparazzi lichteten das Ehepaar Peltz-Beckham sowie Elton John und David Furnish Ende Juli sowohl in Nizza als auch in Saint-Tropez ab. Zeitgleich waren David (51) und Victoria Beckham (52) mit Sohn Romeo und dessen Freundin Kim Turnbull (24) rund um die Balearen unterwegs. Dabei liess es sich der einstige Fussballer nicht nehmen, trotz Crew selbst hinter dem Grill zu stehen, wie Fotos zeigen. Einige Tage später wurde die Jacht auch in Saint-Tropez gesichtet. Wie die «Daily Mail» berichtet, hätten sich Brooklyn und seine Eltern um wenige Minuten verpasst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Nichts hat sich geändert. Das heisst: Keine der beiden Seiten hat sich bei der anderen gemeldet», erklärte ein Insider gegenüber «The Sun». Und weiter: «Es ist verheerend und natürlich hätten David und Victoria nichts lieber, als ihren ältesten Jungen im Urlaub bei sich zu haben.»

Brooklyn fehlt bei wichtigen Meilensteinen

Zu den letzten öffentlich bekannten gemeinsamen Familienfotos zählen jene von Weihnachten 2024. Unter anderem fehlte der 27-Jährige bei dem Geburtstag seiner Schwester Harper, bei Davids Zeremonie auf dem Hollywood Walk of Fame oder auch als er von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde. Eskaliert war der Streit im Januar, als Brooklyn sich in seinen Instagram-Storys von der «Marke Beckham» lossagte und seinen Eltern unter anderem vorwarf, ihr Image «über alles andere» zu stellen sowie seine Ehe ruinieren zu wollen.

Der Patenonkel zwischen den Fronten

Ausgerechnet Elton John, der die Beckhams seit über drei Jahrzehnten kennt und bei Brooklyn und Romeos Taufe sang, ist zur festen Grösse an seiner Seite geworden. Der Musiker habe sich früher oft als «Friedensstifter gegeben», so der Insider, allerdings vergeblich. Inzwischen hat er sich wohl auf eine Seite geschlagen: John folgt auf Instagram zwar Brooklyn, den Konten von David und Victoria aber nicht. Zum Verlobungstag-Jubiläum des Paares im Juni 2025 gratulierte er «dem süssesten, liebevollsten Paar» öffentlich.

Der einstige Fussballstar und das Ex-Spice-Girl haben sich bislang nur kryptisch zu dem Zerwürfnis geäussert und immer wieder die Liebe zu ihren Kindern betont. «Wir stehen seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu beschützen und zu lieben», hatte Victoria im April erklärt.