Katja Burkard sagt ihre Comedy-Tour «No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist» ab. Die RTL-Moderatorin begründet die Entscheidung mit persönlichen Gründen und ihrem Bauchgefühl. Geplante Auftritte ab 2027 finden nicht statt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katja Burkard sagt Comedy-Tour 2027 ab, emotionaler Instagram-Post gelöscht

Tod ihrer Mutter im März 2026 erschwerte die Vorbereitung

Ticket-Rückerstattung läuft bereits, Fans erhalten volle Ticketpreise zurück

Silja Anders Redaktorin People

Katja Burkard (61) zieht die Reissleine: Ihre geplante Comedy-Tour «No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist» wird nicht stattfinden. Die RTL-Moderatorin hat in einer emotionalen Instagram-Story, die inzwischen nicht mehr zu sehen ist, die endgültige Absage des Projekts bekannt gegeben. «Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir innerlich der Wurm drin», erklärte die 61-Jährige offen.

Die Absage kommt nach einer turbulenten Planungsphase. Ursprünglich sollte Burkards erste Bühnenshow im Mai und Juni 2026 Premiere feiern. Doch der Tod ihrer 92-jährigen Mutter Elfriede im März desselben Jahres setzte der Moderatorin emotional zu. «Damals fehlte mir die Kraft, mein Programm vorzubereiten und gleichzeitig auf der Bühne lustig zu sein», sagte sie.

Sie hörte auf ihr Bauchgefühl

Die Show, die zunächst unter dem Titel «60 ist das neue 60» angekündigt wurde, sollte ein humorvoller Blick auf das Älterwerden sein. Dabei wollte Burkard Themen wie Hormone, Wechseljahre, Beziehungen und die Herausforderungen des Lebens jenseits der 60 mit einer persönlichen Note aufgreifen – weit entfernt von klassischen Ratgeberabenden.

Nach dem Schicksalsschlag wurden die Termine auf 2027 verschoben, mit geplanten Auftritten in Berlin, Köln, Hamburg oder Mönchengladbach. Doch der Neustart wird nicht mehr stattfinden. Burkard entschied sich, «den Stecker zu ziehen», wie sie es formuliert. «Ich habe lange hin und her überlegt, aber letztlich auf mein Bauchgefühl gehört.»

Entschuldigung an Fans und Dank an das Team

Die Moderatorin entschuldigte sich bei ihren Fans, die bereits Tickets gekauft hatten: «Das tut mir sehr, sehr leid für alle, die sich mit mir auf diesen Abend gefreut haben.» Sie versicherte jedoch, dass alle Ticketkäufer ihr Geld zurückerhalten würden. Laut Burkard sei ein Teil der Rückerstattungen bereits veranlasst, der Rest werde folgen.

Besonderen Dank richtete sie an ihr Team. Die Autoren und weiteren Mitwirkenden hätten viel «Herzblut» in das Projekt gesteckt. Ob sie irgendwann doch noch auf die Bühne zurückkehrt, liess Burkard offen. «Aber irgendwie soll es gerade nicht sein. Ich hoffe, ihr versteht das», sagte sie abschliessend.