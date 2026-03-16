Moderatorin Katja Burkard trauert um ihr Mami

Katja Burkard musste sich von ihrer Mutter verabschieden. Das gab die Moderatorin bei Instagram bekannt. Sie sei «stolze 92 Jahre alt» geworden und habe «bis zum Ende gekämpft».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katja Burkard (60) trauert um ihre verstorbene Mutter auf Instagram

Ihre Mutter wurde 92 Jahre alt und zeigte enorme Lebensstärke

Kollegen und Promis bekunden Beileid, u. a. Caroline Beil und Jenny Elvers War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Katja Burkard (60) trauert um ihre Mutter und widmet ihr bei Instagram bewegende Zeilen. Zu einem Schwarz-Weiss-Selfie der beiden schrieb sie an ihre Mutter gerichtet: «Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende.»

Katja Burkard bewunderte die Stärke ihrer Mutter

Weiter erklärte die RTL-Moderatorin in ihrem Posting: «Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden.» Jetzt sei ihre Mutter erlöst und habe Frieden, trotzdem sei sie «bei uns in unseren Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben.»

Unter dem Beitrag der 60-Jährigen sammelten sich mitfühlende Worte vieler Kollegen und Promis. «Herzliches Beileid, liebe Katja», schrieb Caroline Beil (59). «Ich umarme Dich! Mein aufrichtiges Beileid», kommentierte Jenny Elvers (53) das Foto. Ebenso zeigte Annika Lau (47) ihr Mitgefühl: «Was für wundervolle Worte. Ich schicke dir eine warme Umarmung!»