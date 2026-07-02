Katja Burkard lässt im Wald die Muskeln spielen

Moderatorin Katja Burkard tauscht das Fitnessstudio gegen den Wald ein! Mit Holzklötzen statt Hanteln beeindruckt sie auf Instagram Fans und Kollegen mit ihrem Outdoor-Workout.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderatorin Katja Burkard verlegt ihr Fitness-Training in den Wald

Sie trainiert mit Holzklötzen und teilt Fotos davon auf Instagram

Fans begeistert: Kommentare wie «Granate» und zahlreiche Likes für Burkard

Saskia Schär Redaktorin People

Bei dem schönen Wetter ins Gym gehen und im künstlichen Licht Gewichte stemmen? Das geht doch auch anders! Das hat sich wohl auch Moderatorin Katja Burkard (61) gedacht und ihr Training kurzerhand in den Wald verlegt.

Anstatt mit Hanteln trainiert sie dort mit Holzklötzen. Diese stemmt sie über ihren Kopf, läuft mit ihnen durch den Wald oder wirft sie durch die Gegend, wie Bilder auf Instagram zeigen. Für ihr Outdoor-Workout hat sich die Moderatorin in kurze, schwarze Leggings und einen farblich passenden Sport-BH geschmissen. Dazu kombiniert sie grau-pinke Sneakers und eine XXL-Sport-Sonnenbrille.

«Waldarbeit im schönsten ‹Fitness-Studio› der Welt», schreibt sie zu ihren Fotos und markiert zeitgleich ihren Coach Marcus Kalz, der neben ihr auch ihre Berufskollegin Frauke Ludowig (62) trainiert. Sie gibt auf Instagram regelmässig Einblicke in ihre Sportsession mit Kalz.

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Auch sie zeigen sich gerne beim Sport

Fans und Freunde von Katja Burkard sind begeistert von ihren Bildern. «Granate», kommentiert beispielsweise ihre Moderationskollegin Birgit Schrowange (68). Und die Fans meinen: «sehr stark», «fleissig». Und: «OMG Katja, du bist mega! Ich liebe den Wald auch. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Sport zu machen.»

Burkard reiht sich mit ihrem Beitrag in die Liste all jener Prominenten ein, die regelmässig Updates aus dem Fitnessstudio posten. In der Schweiz gehört dazu Influencerin und Unternehmerin Sara Leutenegger (32). Sie zeigt sich nicht nur im Gym, sondern präsentiert das Resultat ihrer harten Arbeit auch gerne im Bikini, wo ihr Sixpack besonders gut zur Geltung kommt.

Auch Michelle Hunziker (49) meldet sich regelmässig aus dem Fitnessstudio, beeindruckte zuletzt mit einem Spiegelselfie aus dem Lift, wo sie ihren gut trainierten Bizeps präsentierte.