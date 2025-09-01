Auf ihrem Instagram-Account hat RTL-Moderatorin Katja Burkard einen Blick auf ihren Hochzeitslook gewährt. Sie postete ein gemeinsames Bild mit ihrem Mann Hans Mahr und erhielt darunter prompt zahlreiche Glückwünsche von Kollegen und Prominenten.

1/7 Hans Mahr und Katja Burkard sind seit 1998 ein Paar und haben zwei Töchter. Foto: imago images/APress

Darum gehts Katja Burkard und Hans Mahr heiraten nach fast 30 Jahren Beziehung

Hochzeit fand in Österreich statt, nur mit Kindern des Paares

Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) haben am Wochenende nach fast 30 gemeinsamen Jahren endlich geheiratet. Ihr Glück teilte die Moderatorin nun auch via Instagram.

«We said YES und sind sehr happy», schrieb die «Punkt 12»-Moderatorin zu einem Bild, das sie im Hochzeitsoutfit mit ihrem Mann zeigt. Während Burkard für den grossen Tag ein weisses Ensemble mit freiem Rücken wählte, erschien ihr Gatte in einem dunklen Anzug mit weissem Hemd und weisser Krawatte. Auf dem Bild umarmen sich die beiden und blicken sich tief in die Augen.

Viele Glückwünsche aus dem Kollegenkreis und von Promis

Dazu regnete es zahlreiche Glückwünsche – allen voran aus dem prominenten Kollegenkreis der RTL-Moderatorin. Frauke Ludowig etwa befand: «Es wurde Zeit... Ich freue mich für euch.» Steffi Brungs schrieb: «Na endlich! Das ja sooooo schöööön! Alles Liebe für euch.» Elena Bruhn schwärmte: «Oh, ist das romantisch.» Brigitte Schrowange schickte: «Sooo schön, allerherzlichsten Glückwunsch und nur das beste für Euch.» Annika Lau schickte ein «Wie wundervoll, liebe Katja» und Marlene Lufen fand die Nachricht «zauberhaft». Und RTL-Adelsexperte Michael Begasse schrieb: «Ich glaube es nicht!!! Dass ich das nach all den Jahren noch erleben darf!» Steffen Hallaschka kommentierte ironisch: «Ich bin ja kein Freund von überstürzten Blitzhochzeiten. Aber dennoch natürlich alles, alles Gute für Euch, liebe Katja.»

Auch Promis wie Evelyn Burdecki, Jana Ina Zarrella und Ross Antony schickten digitale Glückwünsche. Andere, wie Riccardo Simonetti, Marco Schreyl oder auch Jens Hilbert hinterliessen rote Herzen in der Kommentarspalte.

Hochzeit nach vielen Jahren wilder Ehe

Die Hochzeit hatte Katja Burkard zuvor gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigt. Nur die gemeinsamen Töchter und die zwei Söhne des österreichischen Medienmanagers seien vor Ort in Österreich dabei gewesen. Ohne sie wäre es beinahe zu einer kleinen Katastrophe gekommen, wie Burkard gegenüber RTL erklärt. «Ich habe die Ringe zu Hause vergessen. Bis mich mal wer von unseren Kindern gefragt hat. Und weil wir dann nochmal als ganze Reisegruppe zurückmussten, hätten wir fast den Flieger nach Österreich verpasst.»

Im Nachhinein musste sie ab der Situation gar etwas lachen. «Oh Gott, wie in diesen lustigen Heiratsfilmen, aber da geht am Ende ja auch immer alles gut aus. Es war schon sehr bewegend, als wir beide JA gesagt haben.»

Zwischenzeitliche Trennung nach zwei Jahrzehnten

Das Jawort gaben sich die beiden am Samstag, 30. August, vor der Himmelreichkapelle am Pogusch in Österreich. Bei der Kapelle handele es sich laut Burkard um den «Herzensplatz» des Paares, in der auch schon die Töchter getauft wurden. Den Antrag habe Mahr im vergangenen April auf den Malediven gemacht, berichtete er.

Das Paar ist bereits seit 1998 zusammen – mit einer zwischenzeitlichen Trennung. In ihrer Autobiografie «60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut» berichtete Burkard Anfang 2025 von der privaten Krise: Zum Jahreswechsel 2021/2022 trennte sie sich von ihrem langjährigen Lebensgefährten. «Ich glaube, dass unsere Liebe unter einem Berg von falschen Annahmen, teils gerechtfertigten Anschuldigungen, falscher Kommunikation, schlechter Streitkultur und zu wenig echter Zeit füreinander begraben war.» Die Erkenntnis half den beiden, nach gut einem Jahr wieder zueinander zu finden.