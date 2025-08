Sexologin, Paartherapeutin und Dozentin

Liana Simovic ist ausgebildete Sexologin, Paartherapeutin und Erziehungswissenschaftlerin. In ihrer Praxis in Winterthur ZH oder online begleitet sie Menschen bei Themen rund um Sexualität, Beziehung, Trauma und gesellschaftliche Normen. Sie ist Dozentin an verschiedenen Hochschulen, darunter am Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie in Zürich, wo sie auch ihren Master in Sexologie absolviert hat. Simovic verfügt über Weiterbildungen in Psychotraumatologie, Emotionsfokussierter Paartherapie, Opferhilfe und Sexualstrafrecht.