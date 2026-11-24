Dax Shepard muss sich regelmässig mit Vorwürfen konfrontiert sehen, er sei ein schlechter Ehemann für seine Frau Kristen Bell. Sogar emotionale Misshandlung wird ihm vorgeworfen. Jetzt wehrt sich der Schauspieler dagegen.

Darum gehts Dax Shepard weist in seinem Podcast Vorwürfe zurück, er misshandle seine Ehefrau Kristen Bell emotional

Das Paar spricht offen über die Arbeit an seiner Ehe und besucht regelmässig eine Therapie

Shepard erklärt die Aussage über die potenzielle «Ermordung seiner Frau» als Scherz über ihren finanziellen Erfolg

Silja Anders Redaktorin People

Schauspieler Dax Shepard (51) hat genug. In seinem Podcast «Armchair Expert» fand er nun deutliche Worte über die Anschuldigungen vieler Fans, dass er ein schlechter Ehemann sei und seine Ehefrau Kristen Bell (46) vor allem in emotionaler Weise misshandle.

«Ich bin kein misshandelnder Ehemann», wehrte sich der «Idiocracy»-Star und machte deutlich, dass er diese Anschuldigungen beleidigend finde.

Kristen Bell und Dax Shepard führen eine Ehe, die von aussen von vielen als kontrovers betrachtet wird. Einige sind der Meinung, Bell sollte sich von ihrem Ehemann trennen, da viele Fans das Gefühl haben, er behandle sie schlecht.

Verschiedene Anekdoten lassen Fans an der Ehe zweifeln

Regelmässig sprechen die beiden offen darüber, dass ihre Ehe harte Arbeit sei und sie regelmässig in Therapie seien, um ihre Beziehung aufrecht zu erhalten. Diese Tatsache ist für viele Fans schon genug Beweis dafür, dass etwas nicht richtig läuft, doch es geht noch weiter. Kürzlich sprach Kristen Bell im Podcast von Dax Shepard darüber, dass ihr Ehemann mit ihr flirte, indem er anderen Personen – vorzugsweise Frauen – Komplimente mache. Diese Aussage wurde online von den Fans verrissen mit der Aufforderung, der Disney-Star solle sich endlich von ihrem Ehemann trennen und dass er ihr eine Gehirnwäsche verpasst habe. Hört man sich jedoch die gesamte Folge an, erklärt die «The Good Place»-Darstellerin, dass ihr Ehemann wisse, wie anziehend sie es finde, wenn er Fremden gegenüber aufmerksam sei und ihnen Komplimente und ihnen somit eine Freude mache.

«Würde dich niemals umbringen»

Vor allem aber machte ein Post von Oktober 2025 die Fans stutzig, als Kristen Bell einen Instagram-Beitrag postete, in welchem sie ihm zum 12. Hochzeitstag gratulierte. Darauf zu sehen ist das Ehepaar ihn einer innigen Umarmung, Bell sitzt auf Shepards Schoss und die zwei scheinen verloren im Moment zu sein. Dazu schrieb Bell: «Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der einmal zu mir sagte: ‹Ich würde dich niemals umbringen. Viele Männer haben irgendwann ihre Ehefrauen umgebracht. Obwohl ich einen starken finanziellen Anreiz hätte, dich umzubringen, würde ich es niemals tun›.» Dax Shepard reagierte auf den damaligen Shitstorm und erklärte, dass er und seine Ehefrau damals die Sendung «Dateline» geschaut hätten, in der über Fälle gesprochen wird, in denen Männer ihre reichen Ehefrauen ermorden. Er habe damit scherzhaft auf Kristens finanziellen Erfolg angespielt. Sie habe den Spruch damals sogar als eines der romantischsten Komplimente empfunden, die sie je bekommen habe.

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So sehr die Fans sich auch über die Ehe der beiden aufregen, für Dax Shepard und Kristen Bell scheint ihre Beziehung zu funktionieren.