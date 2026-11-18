Influencerin Raffaela Zollo hat klargestellt, dass sie künftig nur noch Veganer daten möchte. Die Aussage brachte ihr den Ärger ihrer Instagram-Community ein.

Darum gehts Raffaela Zollo sagt auf Instagram klar, beim Dating kämen für sie nur noch vegane Menschen infrage

Nach der Aussage wirft ihr die Community Radikalität vor, rund 300 Personen entfolgen ihr darauf

Zollo sagt, sie sehe Tiere als Lebewesen statt Produkte und wolle einen Mann mit gleichen Werten

Sophie Ofer Redaktorin People

Für Raffaela Zollo ist ihr veganer Lebensstil eine Gewissensfrage. Bei ihrer Ernährung und in anderen Bereichen, wie etwa beim Kleiderkauf, achtet sie seit fast einem Jahr bewusst darauf, dass kein Tier für sie leiden musste. Als sie auf Instagram gefragt wird, wie schwer ihr der Schritt gefallen sei, findet sie deutliche Worte: «Es ist alles Kopfsache. Entweder macht man das Richtige oder man sucht Ausreden.»

In Sachen Veganismus ist Zollo konsequent. Die 34-Jährige kann sich nicht einmal mehr vorstellen, mit einem Nicht-Veganer in einer Beziehung zu sein. «Nur vegane Menschen kommen infrage» verrät sie auf Instagram. Jemand, der «empathisch und gebildet genug» sei, um vegan zu leben.

300 Follower verloren

Zollos Aussage sollte eigentlich nur ihre persönliche Vorliebe beim Dating zum Ausdruck bringen. Mit der heftigen Reaktion, die ihr plötzlich aus ihrer Community entgegenschlug, hatte sie nicht gerechnet. Ihr wird vorgeworfen, sie sei «zu radikal und zu extrem». Als trans Frau müsse sie doch eigentlich wissen, «wie es sich anfühlt, auf Akzeptanz angewiesen zu sein und sich diese Akzeptanz auch von anderen zu wünschen», schreibt jemand in ihren DMs. Zollos Aussage hält die Person für «völlig übertrieben» und «äusserst problematisch». Sie würde andere damit ausgrenzen.

Schockiert von der Flut an wütenden Nachrichten, die sie wegen ihrer Einstellung erhält, meldet sich Zollo am nächsten Tag auf Instagram zu Wort. «Gestern war die Hölle los in meinen DMs», erzählt sie. 300 Leute seien ihr nach dem Statement entfolgt, so Zollo, die insgesamt 444'000 Instagram-Follower zählt.

«Bin laut für die versklavten Tiere»

Verständnis für all die Aufregung habe sie nicht. Nüchtern erklärt sie ihre Position: «Die Personen, die ich daten möchte, müssen vegan sein. Das ist meine Präferenz, weil ich eine empathische Person an meiner Seite haben möchte, die so empathisch ist wie ich.» Dass ihre Wünsche für andere ein Problem sind, sei nicht ihr Problem.

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Nach dem Vorfall meldet sich Zollo bei Blick zu Wort. «Ich verstehe nicht, warum Menschen so ein Problem damit haben», sagt sie. Für sie sei klar: «Ich bin Veganerin, weil ich jedes Tier als Lebewesen und nicht als Produkt sehe.» Ein potenzieller Partner sollte das genauso sehen. «Ich möchte doch nicht, dass die Person, die neben mir einschläft, ein Leichenesser ist.»

Als Aktivistin setze sie sich für Minderheiten ein. «Ich gehe auf die Strasse und bin laut für die versklavten, vergewaltigten, ermordeten Tiere. Ich möchte einen Mann an meiner Seite, der die gleichen Werte hat.»