Ein geplatzter Bauernhoftraum, eine kaputte Beziehung: Das Leben meinte es nicht nur gut mit Jason Brügger. Doch nun beschert ihm seine neue Liebe einen Neuanfang mit einem alten Wunsch.

Darum gehts Auf den geplatzten Traum vom eigenen Bauernhof folgt bei Jason Brügger die Trennung von seinem Ex-Partner

Vor einem Jahr lernt er über Tinder seine neue Liebe kennen

Rodrigo erinnert Brügger an seinen grossen Traum, beide sind nun privat und beruflich ein Paar

Sandra Casalini Redaktorin

Konzentriert beobachtet Jason Brügger (33) seine Schülerin Aylin (20), die sich behände auf die Luftakrobatikvorrichtung schwingt. In einem anderen Teil der grossen Halle in Liestal BL übt Rodrigo Soares (24) mit Alice (28) ihre Choreografie an den Vertikaltüchern. Seit September führen die beiden Männer gemeinsam mit einer Juristin die Zirkusschule Bruegger Performance, wo sie Kinder ab 6 Jahren unterrichten, aber auch angehende Profis weiterbilden.

Für Jason erfüllt sich damit ein lang gehegter Traum. Diesen träumte er bereits vor zehn Jahren vor der Kamera. Im allerersten Interview nach seinem Sieg bei der SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» sagte der Luftakrobat: «Ich möchte meine eigene Zirkusschule eröffnen.»

Es funkte auf dem Weihnachtsmarkt

Dazwischen liegen einige Irrungen und Wirrungen. Nachdem es Brügger auch in der RTL-Show «Das Supertalent» ins Finale geschafft hat, tritt er jahrelang im In- und Ausland auf, unter anderem im Circus Knie. Dann legt er seine Akrobatenkarriere auf Eis, zugunsten eines «normalen» Lebens, ohne ständiges Reisen. Mit seinem damaligen Partner, einem Agronomen, bewirtschaftet er ein Landstück und betreut diverse Tiere. Für die Erfüllung ihres grossen Wunschs, ein Bauernhof in Norditalien, starten sie ein Crowdfunding – das sie mittendrin Knall auf Fall abbrechen. «Wir haben uns getrennt – zum Glück noch bevor wir zusammen ausgewandert sind», sagt Jason Brügger.

Er habe immer öfter gemerkt, dass ihm die Akrobatik und die Bühnenluft fehlen, so der Basler, der an der renommierten Ecole nationale de cirque im kanadischen Montréal ausgebildet wurde. An seinen Traum von der eigenen Zirkusschule erinnert ihn dann aber Rodrigo. Die zwei lernen sich vor einem guten Jahr über Tinder kennen, beim ersten Date auf dem Weihnachtsmarkt ists Liebe auf den ersten Blick.

Nach vier Monaten ziehen sie zusammen

Rodrigo, der sich noch im Studium zum Fachmann Gesundheit HF befindet, träumte schon als kleiner Bub vom Zirkus und wurde zu Jasons Fan, als dieser «DGST» gewann. «Ich war beruflich im luftleeren Raum, und er erinnerte mich an dieses Interview von 2016», erzählt Brügger.

Dann geht alles ganz schnell: Vier Monate nach dem ersten Date ziehen Jason und Rodrigo zusammen. Brügger bildet seinen Partner zum Trainer aus. Dieser liest «unzählige Bücher über Akrobatik, aber auch über Schauspiel, Tanz und Ausdruck». Bei Bruegger Performance ist Jason für die Technik verantwortlich, Rodrigo für die Ästhetik und den künstlerischen Ausdruck. «Durch Jason habe ich Disziplin gelernt, das bewundere ich sehr an ihm», sagt Rodrigo, der in Brasilien zur Welt kam und in Zürich aufwuchs. «Rodrigo ist der positivste, herzlichste Mensch, den ich kenne», schwärmt Jason von seinem Partner.

Der Traum von damals lebt wieder. Und diesmal geht Jason Brügger nicht mehr allein in die Luft – weder beruflich noch privat.