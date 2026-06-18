Kündigt Wolfgang Petry hier sein Comeback an?

Wolfgang Petry spannt seine Fans auf die Folter. Auf Instagram postet der Sänger ein Bild, zu dem er praktisch keine Infos gibt. Kommt es etwa zu einem Comeback?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wolfgang Petry teast Ankündigung mit Instagram-Post und Hashtag «news»

Fans spekulieren über Tour, Album oder letztes Konzert des Schlagerstars

Post am Mittwoch: «Noch 2 Tage ...», Spannung steigt für den 20. Juni

Silja Anders Redaktorin People

Ein Comeback von Wolfgang Petry (74)? Das fänden seine Fans bestimmt «Wahnsinn». Der Schlagersänger postete am Mittwoch ein Bild von sich aus alten Tagen und schrieb dazu lediglich «Noch 2 Tage ...»

Was hat das zu bedeuten? Er setzt unter anderem den Hashtag «news» dazu, was das Ganze nicht unbedingt eindeutiger macht. Jetzt rätseln die Fans, welche Ankündigung Petry am Wochenende wohl machen wird.

Fans wünschen sich ein Konzert oder gar eine Tour

Ein Wunsch scheint definitiv gross bei den Fans im Kurs zu liegen: Eine Tour von Wolfgang Petry. «Wolfgang, bitte!!!!! Es reicht, ich kann nicht mehr!!! Was machst du mit uns?!?! Mach es noch ein letztes Mal und schenk uns eine Tour», schreibt ein ungeduldiger Fan, der bereits seit einigen Tagen gespannt zu warten scheint, was Petry denn nun ankündigen will.

Andere scherzen, dass die «Wolle Tour» – Wolfgang Petrys Spitzname ist Wolle Petry – «den Weltfrieden» bringen würde. Andere würden sich bereits mit einem Konzert des «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n»-Interpreten zufriedengeben.

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Es sind jedoch nicht alle Fans so optimistisch. Einige vermuten, dass Petry wohl nicht auf die Bühne zurückkehren wird. «Ein letztes Konzert wäre mega. Aber denke eher, ein neues Album wird angekündigt», schreibt ein User unter eines der Countdown-Bilder des kultigen Musikers mit der Lockenmähne und den vielen Armbändern am Handgelenk. Wolfgang Petry machte die Freundschaftsbänder nämlich schon zum Kult in der Musik, bevor Taylor Swift überhaupt schreiben konnte, geschweige denn Welthits zu Papier brachte.

Es wäre das 25 Studioalbum des Sängers

Ein Konzert oder gar eine Tour des 74-Jährigen wäre trotzdem eine kleine Sensation. Der gebürtige Kölner hat im Laufe seiner Karriere, die in den 1970er Jahren begann, bisher 24 Studioalben veröffentlicht, das letzte 2023. Ob die Fans mit ihrer Album-Vermutung also richtig liegen, weiss bisher wohl nur der Geier.