Die beliebte Volksmusikgruppe Oesch’s die Dritten tourt aktuell eifrig durch die Schweiz, schreibt neue Lieder und plant bereits ihr 30-Jahr-Jubiläum. Vieles passiert dabei im Tourbus – ob schlafen, diskutieren oder knabbern aus dem Kühlschrank. Ein Einblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oesch’s die Dritten reisen oft stundenlang zu Konzerten im Tourbus

Jubiläumsalbum geplant: Neues Lied erscheint im Sommer, 30-jähriges Bestehen 2027

Band organisiert alles selbst: Snacks, Technik, Kleidung und Bühnenvorbereitung

Aurelia Robles, GlücksPost

Der eine nutzt die Zeit zum Schlafen (Kevin, 35), die andere, um E-Mails und Social Media zu erledigen (Melanie, 38) und die dritte lismet oft (Mutter Annemarie, 63): Im Tourbus von Oesch’s die Dritten, den meistens Vätu Hansueli (67) oder Sohn Mike (37) fahren, passiert so einiges. Denn nicht selten ist die erfolgreiche Volksmusikgruppe mehrere Stunden vom Berner Oberland ans nächste Konzert unterwegs. Als Letzter steigt jeweils Akkordeonist Urs Meier (45) dazu. «Wir kennen viele Raststätten und gäbige Parkplätze mit Kiosk», sagt Sängerin Melanie.

Seit Ende Februar ist auch «Vätu» wieder voll im Einsatz, der sich glücklicherweise von seinen Rückenproblemen etwas erholt hat. «Daneben sind wir am Einspielen, Proben und Schreiben von neuen Liedern für unser Jubiläumsalbum.» Im Laufe des Sommers soll ein erstes Lied als Vorbote erscheinen, 2027 feiern Oesch’s die Dritten ihr 30-jähriges Bestehen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Diskussionen und Snacks

Die Fahrt an einen Auftritt ist oftmals zeitintensiv, weshalb alle Bandmitglieder Verpflegung dabei haben. Auch ein kleiner Kühlschrank, den Annemarie meistens mit Getränken füllt, Chips und Schöggeli sorgen für Abhilfe. Manchmal werden gewisse Diskussionen – zum Beispiel sind sie sich beim Namen fürs Jubiläumsalbum noch uneinig – in den «Böss» verschoben, auch eignet sich die Fahrt, um neue Studioaufnahmen anzuhören und zu diskutieren.

«Ansonsten hören wir nicht mehr so viel Musik wie früher, weil jeder auch die Ruhe schätzt», sagt Melanie. Am Auftrittsort angekommen, ist sie mit ihrer Mutter für die Kleider, Schuhe und persönlichen Sachen verantwortlich, so beispielsweise dafür, dass jeder sein Frottee-Tüchlein und seine Wasserflasche auf der Bühne hat. «Das Technische und die Instrumente sind Aufgabe der Herren und der Techniker», sagt Melanie. «Beim Ein- und Ausladen helfen aber alle mit.» Denn bei Oesch’s die Dritten ziehen eben wirklich alle am selben Strick.