Schlagerstar Vanessa Mai föhnt ihrem Mann die Haare

Vanessa Mai sorgt für Diskussionen: Im Podcast «Schön Laut» erzählt die Schlagersängerin, dass sie ihrem Mann die Tasche packt und sogar die Haare föhnt. Für ihre Freundin Lola Weippert ein absolutes No-Go.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vanessa Mai packt die Tasche ihres Mannes und föhnt seine Haare

Lola Weippert kritisiert dies als Bemutterung, Mai findet es «voll süss»

Instagram-Diskussion: Meinungen zwischen «No-Go» und «freiwillig süss»

Saskia Schär Redaktorin People

«Warte mal. Du packst die Tasche von deinem Mann?», fragt eine völlig entsetzte Lola Weippert (30) im gemeinsamen Podcast «Schön Laut» ihre Freundin Vanessa Mai (34). «Alles!», entgegnet die Schlagersängerin – und setzt gar noch einen drauf: «Ich lege ihm morgens die Klamotten raus.» Mehr als ein schockiertes «Nein!» fällt Weippert daraufhin nicht mehr ein.

Mai kann ihre Reaktion nicht ganz nachvollziehen, weiss nicht, was daran schlimm sein soll. Für Moderatorin Weippert ist dies eindeutig Bemutterung. «Du hast halt keinen Ehemann, das wird genauso laufen bei dir», prophezeit ihr Mai daraufhin. Sie selbst findet es «voll süss» und erzählt weiter, dass sie ihrem Mann auch die Haare föhnt.

«Oh mein Gott. Du bist die Mutter von Andreas, du bist die Mutter von deinem Mann!», entfährt es Weippert. «Hä, das ist voll süss, das macht man so in einer Beziehung», entgegnet Mai und fügt zu ihrer Verteidigung ein Beispiel an. «Jetzt stellst du dir mal ein 99-jähriges Pärchen vor, das schon seit 40 Jahren zusammen ist und das macht. Dann sagst du: ‹Oh, wie süss.›» Das verneint Weippert nicht. «Na also. Und jetzt ist es bei mir noch nicht süss? Dann wartest du jetzt halt 40 Jahre.»

«Der muss viel wichtigere Dinge machen»

So völlig selbstverständlich es für Mai ist, die Tasche für ihren Mann und Manager Andreas Ferber (43) – der übrigens der Stiefsohn von Schlagerlegende Andrea Berg (60) ist – zu packen, so unverständlich ist es für Weippert. Sie will wissen, warum er die Packerei nicht einfach selbst übernimmt. «Der muss viel wichtigere Dinge machen im Leben. Mich managen, mein Leben klar kriegen», so Mai. Weippert schliesst das Thema mit einem «Ja, wenn das für euch so passt» ab, was Mai mit «Tut es auch» quittiert.

Einen Ausschnitt der entsprechenden Sequenz hat das Duo auch auf Instagram gepostet, wo fleissig über Mais Aussagen diskutiert wird. Während es für die einen ein richtiges No-Go ist, bezeichnen es die anderen als süsse Aktion, die in ihrem Fall ja offenbar auf Freiwilligkeit beruhe.

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Ein Kommentarschreiber fasst die ganze Diskussion folgendermassen zusammen: «Die Frage ist ja: Will sie das, weil es ihr Freude bereitet? Dann ists süss. Will sie das, weil sie ihn so haben will, wie sie es möchte? Dann ists toxisch. Oder braucht er es, weil er alleine nicht durchs Leben kommt? Dann ists unselbstständig.»