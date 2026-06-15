Lola Weippert wagt einen Neuanfang: Die Moderatorin hat ihre Wohnung in Berlin gekündigt und wandert nach Ibiza aus. Innerhalb von drei Monaten will sie auf der Baleareninsel ein neues Zuhause finden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lola Weippert zieht nach Ibiza, kündigt Berliner Wohnung

Bleibe auf Ibiza muss innerhalb drei Monaten gefunden werden

Trennung 2025 öffentlich, Beziehung hielt knapp ein Jahr

Fynn Müller People-Redaktor

Lola Weippert (30) hat genug von Deutschland. Die Moderatorin und Influencerin hat ihre Wohnung in der Hauptstadt gekündigt und plant, die Baleareninsel zu ihrer neuen Heimat zu machen. Auf Instagram macht Weippert diese Nachricht am Sonntag publik. «Ich habe heute einfach meine Wohnung in Berlin gekündigt, das heisst: Bis in 3 Monaten will (und muss) ich was auf Ibiza gefunden haben», schreibt sie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dieser Schritt markiert den Anfang eines neuen Kapitels im Leben des bekannten TV-Gesichts. «Fokus ist Ibiza. Ich träume schon seit Jahren davon, und jetzt ziehe ich es einfach durch! Glaube es noch gar nicht!», erklärt Weippert weiter. Der Wunsch nach einem Leben auf der Mittelmeerinsel sei bei ihr nicht neu. Immer wieder hatte sie in den letzten Monaten über einen möglichen Umzug gesprochen.

Weiter im deutschen TV zu sehen

Der Umzug bedeute keineswegs, dass sie sich aus dem deutschen Showgeschäft verabschiedet. Beruflich wird sie weiterhin in Deutschland aktiv bleiben. Nur privat zieht es sie bald unter die spanische Sonne. Wo genau auf Ibiza sie ihr neues Zuhause einrichten will, hat Weippert noch nicht verraten.

Fest steht: Sie hat sich vorgenommen, innerhalb der nächsten drei Monate eine Bleibe auf der Insel zu finden. «Für viele ist es ein Traum, für mich wird es jetzt Realität», schrieb sie. Damit erfüllt sich die Moderatorin einen langgehegten Wunsch, der sie schon seit Jahren begleitet.

Moderatorin ist wieder single

Im April verriet Lola Weippert in ihrem Podcast, dass sie von ihrem Freund verlassen wurde. Für die Moderatorin kam das Liebes-Aus überraschend, wie sie gesteht. «Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen.» Im Mai 2025 machte sie die Beziehung publik. Ihren Partner hielt sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Knapp ein Jahr später folgte die Trennung.