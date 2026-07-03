Eric Stehfest ist frisch verliebt und die ganze Welt soll es wissen. Auf Instagram postete der Schauspieler nun das erste Pärchenfoto mit seiner neuen Freundin – inklusive ausführlicher Liebeserklärung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eric Stehfest (37) zeigt neue Freundin Sarah Schell auf Instagram

Er nennt sie seine Rettung nach Jahren voller Liebesentzug und Schmerz

Seit September 2025 wohnen seine Kinder komplett bei ihm

Silja Anders Redaktorin People

Hat das turbulente Liebesleben von Eric Stehfest (37) ein Ende gefunden? Wenn es nach seinem neusten Instagram-Post geht, ja. Dort zeigt er nämlich seine neue Freundin Sarah Schell.

Das erste gemeinsame Pärchenfoto zeigt die beiden am Strand sitzend, Rücken zur Kamera, einen innigen Kuss teilend. Sarahs lange dunkle Haare fallen ihr offen über den Rücken. Und Eric Stehfest kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus.

Eric Stehfest ist hin und weg von seiner Freundin

Er beginnt seine Liebeserklärung damit, dass er sich sicher gewesen sei, allein im Leben zurechtzukommen und sich nur noch auf seine Kinder zu fokussieren. «Doch dann war da plötzlich sie. Nach all der Dunkelheit und der schmerzhaften Jahre voller Liebesentzug schenkte sie mir meinen Glauben zurück.» Ab dem ersten Moment habe Sarah ihn auf eine Weise geliebt, «die ich nicht kannte». «Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich endlich wieder den glücklichen, stolzen Eric, der ich immer sein wollte. Wir sind beide durch die Hölle gegangen und jetzt wissen wir warum.»

Er bittet alle, die sich nicht für ihn freuen könnten, seinen Kanal zu verlassen, denn: «Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt, weil ich endlich so geliebt werde, wie ich es verdient habe. Dafür hat sich jedes Tief gelohnt, und ich würde diesen Weg jederzeit noch mal gehen, wenn ich wüsste, dass sie auf mich wartet.»

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Auch sie kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus

Sarah Schell kommentiert den Beitrag mit ebenso gefühlsmässigen Worten. «Mich in dich zu verlieben, war die leichteste Entscheidung, die ich je getroffen habe!» Stehfest habe laut ihrer Aussage das «reinste Herz und die schönste Seele». Sie verspricht ihm nicht, dass es immer leicht, aber dass es immer echt sein werde. Mit ihm habe Schell den Menschen gefunden, für den sie «jeden Schritt meines Lebens noch mal gehen würde, weil es unsere Herzen so perfekt füreinander geformt hat! Du bist der Mensch, den ich mir bei jeder Wimper und jeder Geburtstagskerze gewünscht habe.»

Turbulente Zeit liegt hinter Eric Stehfest

Anfang Jahr war Eric Stehfest kurze Zeit mit Reality-Star Franziska Temme (31) liiert, die Beziehung zerbrach aber bald wieder. Kürzlich behauptete Ariel (23) dann, dass sich Stehfest für ihre diesjährige Staffel von «Die Bachelorette» beworben habe, um ihr Herz zu gewinnen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Streit zwischen Eric Stehfest und seiner Ex-Frau Edith Stehfest (30). Das Paar gab seine Trennung im September 2025 bekannt. Damals hiess es noch, sie wollten sich nach wie vor als Team um die gemeinsamen Kinder kümmern. In der Zwischenzeit wohnen die Kinder vollzeit beim «GZSZ»-Schauspieler, damit ihnen eine Stabilität gegeben werden kann, die ihnen offenbar bei ihrer Mutter fehlen würde.