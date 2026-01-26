Eric Stehfest ist wieder in festen Händen

Die Fans des Schauspielers freuen sich im Netz über die neue Liebe. Die Glückliche heisst Franziska Temme (31) – und ist bekannt aus «Promis unter Palmen». Seiner Ex Edith gönnten die Fans das Neue Glück allerdings nicht.

Darum gehts Eric Stehfest zeigt sich mit neuer Freundin Franziska Temme

Die beiden lernten sich bei «Promis unter Palmen» kennen

Reality-Format startet am 16. Februar in die vierte Staffel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Im September wurde die Trennung von Edith (30) und Eric Stehfest (36) bekannt. Jetzt zeigt sich der Schauspieler mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die Glückliche heisst Franziska Temme (31), kennengelernt haben sie sich beim Reality-Format «Promis unter Palmen», das am 16. Februar in die 4. Staffel geht.

«Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet. Wir hatten es nicht leicht. Alles sprach dagegen, trotzdem stehen wir hier. Es begann mit einem kleinen Fingerschwur», schreibt Eric Stehfest auf Instagram. Dazu stellt er ein gemeinsames Foto.

Temme kommentiert das Ganze mit den Worten «War ein richtig schöner Abend wieder mit dir» – und setzt ein Herz-Emoji dahinter. Stehfest reagiert prompt und antwortet: «Das kann ich nur zurückgeben» – natürlich ebenfalls mit einem Herz-Emoji.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eric Stehfest erhält liebe Worte, Ex erntet Häme

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Eric Stehfests Ex-Frau Edith auf Instagram mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Dabei bestätigte sie zwar nicht direkt, dass er ihr neuer Partner ist, aber die Worte «Und irgendwo kippt der Himmel langsam von Schwarz zu Blau» sprechen Bände. Zudem spielt der Song «Welt retten» von Kane und Sido im Hintergrund mit den Worten: «Kannst du meine Welt retten? Danach gehör' ich dir.» Der Mann auf dem Bild von Edith Stehfest ist Musiker Damian Beyert.

Edith Stehfest erhielt von den Fans heftige Reaktionen auf ihre potenziell neue Liebe. «Kümmer dich um deine Kinder», ist in der Kommentarspalte zu lesen, ebenso wie «Hier werden die Männer wie Schlüpper gewechselt».

Im Gegensatz dazu ist die Kommentarspalte von Eric Stehfests neuem Post voller Herzchen, lieber Worte und purer Begeisterung. «Es freut mich so sehr für dich, lieber Eric. Du hast es verdient, glücklich zu sein!», schreibt eine Nutzerin. Die Fans sind überglücklich für den Schauspieler und machen sogar seiner neuen Partnerin Komplimente. «Franzi ist so eine liebe süsse Maus. Wünsche euch alles Glück der Welt.» Es ist wohl eindeutig, welchen der beiden Stehfests die Fans bevorzugen.