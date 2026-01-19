Im September wurde die Trennung von ihrem Ehemann Eric Stehfest bekannt. Nun postet die einstige Dschungelcamperin ein Foto, mit einem neuen Mann – ihrem Freund?

Im September gab Schauspieler Eric Stehfest (36) die Trennung von seiner Ehefrau, Musikerin Edith Stehfest (30), bekannt. Nun zeigt sie auf Instagram ein Foto von sich mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Dabei handelt es sich um Damian Beyert, der gemäss «Promiflash» ebenfalls als Musiker tätig ist. Während er auf dem Schwarz-Weiss-Schnappschuss an einem Treppengeländer lehnt, liegt sie auf dem Handlauf, findet Halt bei Beyert.

Ob dies die Musikerin bei ihm auch abseits der Kameras tut? Das ist nicht ganz klar, die Caption spricht allerdings dafür: «Und irgendwo kippt der Himmel langsam von Schwarz zu Blau». Gut möglich also, dass er als neuer Partner für etwas mehr Licht und Leichtigkeit in ihrem Leben sorgt. Das Bild repostet sie auch in ihrer Story, unterlegt mit dem Song «Welt retten» von Kane und Sido. Zu hören ist dabei folgender Ausschnitt: «Kannst du meine Welt retten? Danach gehör’ ich dir».

Bereits in den vergangenen Wochen ist Beyert immer mal wieder in den Storys der einstigen Dschungelcamperin aufgetaucht. Einen gemeinsamen Post gab es zudem bereits am 1. Januar auf ihrem Tiktok-Kanal.

«Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen»

Edith Stehfest und der einstige «GZSZ»-Darsteller Eric Stehfest gingen gut ein Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben, neun Jahre davon als Ehepaar. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Aaron Amadeus (9) und Tochter Aria Litera (5).

Die Trennung im vergangenen Jahr hätten sie sich nicht leicht gemacht, doch sie sei für alle Beteiligten das Beste, erklärte Eric Stehfest im September. Bereits vor der öffentlichen Trennung lebten sie zeitweise getrennt. Der Grund dafür war seine paranoide Schizophrenie, wie Eric Stehfest kurz nach dem Trennungsstatement gegenüber RTL erklärte. «Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben».