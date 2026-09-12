Tine Wittler überrascht auf neuen Fotos mit einem völlig veränderten, extravaganten Look. Die Bilder lösen bei ihren Fans Begeisterung – und Fassungslosigkeit – aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tine Wittler (53) zeigt sich auf Instagram in glamourösem, neuem Look

Fans vergleichen sie mit Pamela Anderson, viele erkennen sie kaum wieder

Zwischen 2003–2013 moderierte sie «Einsatz in 4 Wänden» auf RTL

Sophie Ofer Redaktorin People

Ihre Follower können die Verwandlung kaum fassen: «Einsatz in 4 Wänden»-Star Tine Wittler (53) präsentiert sich auf neuen Bildern im ungewohnt lasziven Look. Den sonst eher natürlichen und entspannten Kleidungsstil, den Zuschauer aus ihren RTL-Tagen kennen, hat sie gegen einen extravaganten Glamour-Look eingetauscht.

Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. Einige hätten ihren TV-Liebling erst gar nicht erkannt; manche hielten sie zunächst für «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson.

«Mich hauts vom Stuhl!»

Auf einem Bild schaut Tine Wittler mit intensivem Blick in die Kamera, den Mund leicht geöffnet. Auf einem anderen lacht sie wiederum herzhaft, auf einem letzten sieht man sie dramatisch zu Boden schauen. Es ist ein Shooting, das Wittler von einer völlig anderen Seite zeigt.

Die Moderatorin trägt einen pompösen, weissen Fellmantel, dazu hochhackige rote Lederstiefel. Die blonden Haare hat sie im sogenannten «Wet-Look» gestylt, mal zusammengebunden, mal ungezwungen offen. Ihr Make-up ist intensiv, lange Wimpern, rote Lippen. So hat man Tine Wittler noch nie gesehen.

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Entsprechend überrascht reagieren ihre Fans auf Instagram. «Tine!?», schreibt eine Userin, die wohl nicht fassen kann, dass es sich um den TV-Star handelt. «Na, aber hallo!», schreibt eine weitere Userin begeistert. Von «Damn girl, du siehst fantastisch aus!» bis «Mich hauts vom Stuhl!» regnet es in den Kommentaren unaufhörlich Beifall für ihren mutigen Lookwandel.

«Danke für eure Liebe»

«Hab sie nicht wieder erkannt. Wow! Bin geflasht in meinen eigenen vier Wänden», witzelt eine Followerin auf Instagram. Eine andere schreibt über die Bilder sogar: «Dachte auf den ersten Blick, es ist Pamela Anderson.»

Bei so viel Zuspruch und Begeisterung muss Wittler natürlich reagieren. «Danke für euer aller Liebe!», schreibt sie und fügt einige rote Herz-Emojis hinzu. «Das muss mal raus!»

Bekannt wurde Tine Wittler vor allem durch das RTL-Format «Einsatz in 4 Wänden». Von 2003 bis 2013 moderierte sie die Sendung und begeisterte mit dramatischen Wohnungsverwandlungen ein Millionenpublikum. Heute hat sie sich weitgehend aus dem TV zurückgezogen und lebt auf einem Fachwerkhof im kleinen Dörfchen Jabel in Mecklenburg-Vorpommern (D).