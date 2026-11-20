Bruno Mars trauert um seinen Vater Peter Hernandez (†74). Auf Instagram nimmt der Sänger mit privaten Schnappschüssen und herzzerreissenden Worten Abschied von seinem grössten musikalischen Vorbild.

Darum gehts Bruno Mars nimmt auf Instagram Abschied von seinem Vater Peter Hernandez, der mit 74 starb

Der Sänger umarmte seinen Vater kurz vor dessen Tod und nannte ihn sein musikalisches Vorbild

Mars' Mutter Bernadette starb bereits 2013, seine Eltern hatten zusammen sechs Kinder grossgezogen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Grosser Schmerz für Bruno Mars (41): Der Weltstar muss den Verlust seines Vaters Peter Hernandez verkraften. Er verstarb im Alter von 74 Jahren. Auf Instagram machte der Musiker die traurige Nachricht öffentlich – begleitet von mehreren privaten Fotos, die Vater und Sohn gemeinsam zeigen.

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Letzte Umarmung vor wenigen Tagen

Besonders bewegend: Erst kurz vor dem Tod seines Vaters konnte der Sänger ihn noch einmal in die Arme schliessen. «Letzte Woche konnte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen. Wenn ihr mich jemals über ihn habt sprechen hören, wisst ihr, dass ich immer gesagt habe, er sei der Mann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß – besonders, wenn es um Musik geht», schreibt Bruno Mars in seinem emotionalen Abschiedspost.

Beide Elternteile verloren

Peter Hernandez zog gemeinsam mit seiner Frau Bernadette insgesamt sechs Kinder gross – neben dem Sänger, der mit bürgerlichem Namen ebenfalls Peter heisst, noch einen weiteren Sohn und vier Töchter. Für Bruno Mars steht fest: «In meinen Augen war er der großartigste Vater der Welt, und ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis wir uns wiedersehen.»

Seine letzten Zeilen richtet er direkt an den Verstorbenen: «Ich liebe dich, Pops. Küss Mom dort oben für mich.» Mit «Mom» meint der Musiker seine Mutter Bernadette. Sie starb bereits im Jahr 2013. Damit hat Bruno Mars nun beide Elternteile verloren.

Das musikalische Erbe lebt weiter

Die Leidenschaft für die Musik, die Vater Peter seinen Kindern mitgab, prägt die Familie Hernandez bis heute. Auch Brunos fünf Geschwister wuchsen in diesem musikalischen Umfeld auf – und mittlerweile tritt bereits die nächste Generation in seine Fussstapfen.

So sorgten Nyjah und Zyah, die Söhne von Brunos Schwester Tahiti Hernandez Kemper, 2026 in der Castingshow «America's Got Talent» für Aufsehen. Mit ihrem selbst geschriebenen Song «Heartbeat» überzeugten die beiden Brüder die Jury, zogen in die nächste Runde ein und führen damit die musikalische Tradition ihres Grossvaters fort.