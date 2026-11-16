Brasilien trauert um WM-Held (†94)

Dino Sani ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der brasilianische Fussballverband teilt den Tod des Weltmeister von 1958 mit und huldigt den ehemaligen Nationalspieler.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der brasilianische Fussball trauert um einen ehemaligen Weltmeister: Dino Sani ist am Sonntag im Alter von 94 Jahren verstorben. Der nationale Fussballverband CBF bestätigt den Tod des WM-Teilnehmers von 1958 in einer Mitteilung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Sein Name wird für immer zu den Grossen der Seleção gehören. In diesem schweren Moment für Familie und Freunde möchte ich diesem grossen Champion und Idol meine Solidarität und meinen Respekt aussprechen», wird Präsident Samir Xaud (42) im Communiqué zitiert.

Vom WM-Team 1958 leben nur noch zwei

24 Mal lief der ehemalige Mittelfelfspieler für die brasilianische Nationalmannschaft auf, vier Tore gelangen ihm. An der WM 1958 spielte er sowohl gegen Österreich (3:0) als auch gegen England (0:0), fiel danach aber mit einer Muskelverletzung für den Rest des Turniers aus. Vom Weltmeister-Team leben nur noch Moacir (90) und Pepe (91).

Der brasilianische Verband würdigt Sani, der italienische Wurzeln hatte, in seiner Mitteilung: «Seine präzisen Pässe, seine gefährlichen Freistösse und seine Fähigkeit, die Defensive zu schützen, machten ihn zu einem der grössten Mittelfeldspieler seiner Zeit.» Auf Klubebene spielte Sani lange für den FC Sao Paulo, ehe er zu den Boca Juniors und dann 1961 nach Europa zur AC Milan wechselte. Nach drei Jahren ging er zurück in seine Heimat.