Ronaldinho gibt elf Jahre nach seinem Karriereende sein Comeback. Für Ravenna in der Serie C, bei dem der Brasilianer im Sommer als Anteilseigner eingestiegen ist, spielt er beim 2:0-Derbysieg gegen Forli eine Halbzeit.

Darum gehts Ronaldinho gibt nach elf Jahren sein Comeback und spielt für Ravenna 45 Minuten gegen Forli

Er zeigt gute Pässe, bereitet eine Chance vor und ist am Führungstor von Donati mitbeteiligt

Ob Ronaldinho noch weitere Spiele für Ravenna absolvieren wird, ist unklar

Carlo Steiner Redaktor Sport

In der Pause wird es laut im ausverkauften Stadio Bruno Benelli in Ravenna (It). Ronaldinho (46) lässt sich auf einer Ehrenrunde vom Publikum feiern und bedankt sich bei den rund 7000 Fans für die Unterstützung. Vor allen Tribünen, inklusive der extra für das Spiel provisorisch errichteten «Tribuna R10», verneigt sich der ehemalige Barça- und Milan-Star.

Ronaldinho werde so lange spielen, wie es sein Körper zulässt, hiess es im Vorfeld. Mehr als 45 Minuten liegen beim Profi-Comeback nach gut elf Jahren nicht drin. Die Laufleistung des Ballon-d'Or-Siegers von 2005 ist wie erwartet überschaubar. Doch dass er das Kicken nicht verlernt hat, beweist Ronaldinho bei seinem Debüt für Ravenna in der Serie C mit einigen guten Pässen.

In der 19. Minute hätte sich der Brasilianer beinahe einen Assist gutschreiben lassen. Nach einer Ronaldinho-Ecke scheitert Giulio Donati (36) per Kopf am stark parierenden Forli-Goalie Luca Martelli (21). Giulio Donati? Auch dieser Name hat im Profifussball seine Spuren hinterlassen. Der Italiener spielte zwischen 2013 und 2019 124 Mal für Leverkusen und Mainz in der Bundesliga. Seit gut einem Jahr spielt der Rechtsverteidiger für Ravenna.

Ronaldinho an Tor beteiligt

In der 36. Minute klappts dann beim einstigen U21-Nationalspieler: Ronaldinho behauptet den Ball mit dem Rücken zum Tor robust und legt ab auf Lorenzo Lonardi, der zu Donati weiterleitet. Dessen Schuss aus rund 20 Metern passt perfekt in die linke Ecke.

Ohne Ronaldinho baut Ravenna die Führung im Derby della Ravegnana auf 2:0 aus. Dank dem Sieg im Nachbarschaftsduell – nur die knapp 30 Kilometer lange Via Ravegnana trennt die beiden Städte in der Emilia-Romagna – sichert Ravenna den zweiten Tabellenplatz weiter ab und verkürzt den Abstand auf Leader Spezia auf sechs Punkte. Nur der Erste aller drei Serie-C-Staffeln steigt direkt auf, auf den Zweiten wartet ein komplizierter Playoff-Modus.

Ob Ronaldinho im weiteren Aufstiegsrennen nochmals ins Geschehen eingreifen wird, ist unklar. Als Klubbesitzer Ignazio Cipriani, mit dem Ronaldinho befreundet ist, ihn im Sommer als Neuzugang und Anteilseigner vorstellte, erklärte er, dass er sicher ein Spiel machen werde. Cipriani betonte aber auch, dass Ronaldinho sein letztes Karrieretor für Ravenna erzielen wolle. Dafür müsste der Superstar nochmals nachlegen.