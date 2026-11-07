Nachdem er sich beim Legenden-Spiel in Zürich verletzt hat, humpelt Alessandro Del Piero (51) am Samstag an Krücken aus dem Turiner Flughafen.

Für Alessandro Del Piero (51) hat das Legenden-Spiel im Zürcher Letzigrund ein schmerzhaftes Ende genommen. Bereits nach rund einer halben Stunde muss die Juventus-Legende nach einem missglückten Hackentrick angeschlagen vom Platz. Trotzdem lässt es sich der Italiener nicht nehmen, sich nach Abpfiff feiern zu lassen und erfüllt trotz Krücken auch den einen oder anderen Fotowunsch.

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Offenbar hat sich Del Piero beim Plauschkick schwerer verletzt. Am Samstag taucht auf Instagram ein Video des 91-fachen Nationalspielers auf, dass ihn beim Verlassen des Flughafen in Turin zeigt – immer noch an Krücken. Laut Blick-Infos wird sich Del Piero in den kommenden Tagen einer MRI-Untersuchung unterziehen müssen.

Am Freitagabend hatten sich vor 24'000 Fans im Letzigrund zwei von Del Piero und Brasilien-Legende Ronaldinho angeführte Auswahlen. Die Partie ging am Ende mit 5:4 an das Team des ehemaligen Superstars des FC Barcelona.