Ronaldinho lockte 24'000 Fans in den Letzigrund: Beim Legendenspiel gegen Alessandro Del Pieros Auswahl gab es Tricks, La-Ola – und einen bitteren Moment.

Darum gehts 24'000 Fans sahen im ausverkauften Letzigrund das Legendenspiel von Ronaldinho und Del Piero

Der Anpfiff erfolgte rund 20 Minuten verspätet, am Einlass gab es vor dem Stadion lange Schlangen

Alessandro Del Piero verletzte sich nach rund 30 Minuten und musste im Spiel ausgewechselt werden

Wenn Ronaldinho (46) ruft, strömen die Massen ins Stadion. 24'000 Fans schauen sich das Legendenspiel zwischen der Auswahl von Ronaldinho und der von Alessandro Del Piero (51) an. Das Spiel hat nicht nur auf dem Platz für Geschichten gesorgt.

Stars verlernen es nie

Klar, das Spieltempo ist stark gedrosselt. Trotzdem beweisen mehrere Spieler, was in ihnen Steckt. Da wäre zum Beispiel Ricardo Quaresma (43), der mit schnellen Sprints und Tricks die Massen begeistert. Auch Ex-Juventus-Stürmer Amauri (46) zeigt sein Können und setzt gleich zweimal zum Fallrückzieher an – beide Male bleibt ihm der Torerfolg aber verwehrt.

Yakin mittendrin

Mit von der Partie ist auch Hakan Yakin (49). Der Schweizer Ex-Nati-Spieler spielt für das Team von Ronaldinho und kann das eine oder andere Mal mit einer gelungenen Szene auf sich aufmerksam machen. Nach dem Spiel sagt der Basler: «Es war immer ein Traum für Brasilien zu spielen. Es wäre schön gewesen, das vor 20 Jahren zu erleben. Die Brasilianer spielen ähnlich wie ich mit Technik.» Ob es nun eine grosse Samba-Party gebe, will Blick wissen: «Wir gehen jetzt was gemeinsam essen und verbringen ein paar schöne Momente zusammen.»

1:34 Hakan Yakin schwärmt vom Legenden-Spiel: «War immer schon mein Traum für Brasilien zu spielen»

Ronaldinho zu spät

Bereits vor einem Jahr gab es ein «Jogo Dos Famosos». Damals in Luzern fand das Spiel mit einer halben Stunde Verspätung an. Auch am Freitagabend startet das Spiel nicht pünktlich. Mit einer Verspätung von rund 20 Minuten pfeift der ehemalige Schweizer Star-Schiedsrichter Massimo Busacca (57) das Spiel an. Einige Fans werden es gedankt haben. Im Letzigrund hat es lange Schlangen gegeben. Beim Anpfiff sind dann aber alle auf ihren Plätzen.

Die tragische Figur

Es sollte eigentlich ein Abend voller Spass und Freude sein. Das ist es an diesem kalten Novemberabend auch. Die Spieler auf dem Platz verstehen sich blendend und sorgen mit Kabinettstücken für staunende Gesichter auf den Rängen. Bitter verläuft der Abend allerdings für Team-Captain Alessandro Del Piero. Nach rund 30 Minuten versucht er seinen Mitspieler per Hakentrick in Szene zu setzen, verletzt sich bei dieser Aktion aber unglücklich und muss ausgewechselt werden. Trotzdem winkt er humpelnd den Fans auf den Rängen, die die Juve-Legende verabschieden.

1:34 BVB-Legende Naldo erklärt: Das macht Ronaldinho als Mensch und Spieler aus

Exklusive Kabineneindrücke

Natürlich ist auch Blick-Fotograf Toto Marti vor Ort. Er hat einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen erhalten und einige Schnappschüsse aufnehmen. Da wäre zum Beispiel Alessandro Del Piero auf der Physio-Liege oder der oberkörperfreie Ex-Milan-Goalie Christian Abbiati. Die besten Bilder gibt es hier in der Galerie zum Durchklicken.

Glänzende Augen

Dass die Legenden noch immer einige magische Momente auslösen, zeigt sich an den Reaktionen des Publikums. Mehrmals schwappt die La-Ola-Welle durch das Letzigrund. Trotzdem muss man aber auch festhalten, dass nur wenig durchgehend Stimmung gemacht wird, lediglich bei gelungenen Aktionen wird lautstark gefeiert und gejohlt. Blick hat mit einigen Fans gesprochen, das Fazit der Mehrheit: Es hat den Leuten trotzdem gefallen!

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