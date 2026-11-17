Trauer im französischen Skiverband: Snowboard-Trainer Louis Mezentzeff ist mit nur 31 Jahren ums Leben gekommen – in der Schweiz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der französische Skiverband trauert um Louis Mezentzeff. Der Freestyle-Verantwortliche der französischen Snowboarder ist im Alter von 31 Jahren ums Leben gekommen. Dies schreibt der Verband am Montag auf X.

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In der Mitteilung ist die Rede von einem «Unfalltod» – das Unglück soll sich gemäss Medienberichten in der Schweiz ereignet haben. Das französische Team um Mezentzeff war demnach hierzulande in einem Trainingslager, als es zum Unglück kam. Die genauen Umstände sind aber noch ungeklärt.

Mezentzeff hat nach seiner Zeit als Amateur-Skirennfahrer seit 2025 für den französischen Skiverband gearbeitet. Dort ist er am nationalen Trainingszentrum im Pyrenäen-Skiort Font-Romeu für die Nachwuchsförderung und die Europacup-Athleten zuständig gewesen. Zudem koordinierte er die gesamte Abteilung Snowboard-Freestyle, bestehend aus Big Air und Slopestyle.

«Wir verlieren einen zutiefst mitfühlenden Menschen, der von allen geschätzt wurde. Die gesamte Snowboard-Community ist zutiefst erschüttert», lässt der Verband verlauten. Gleichzeitig hat er einen psychologischen Betreuungsdienst eingerichtet, der sich um die Athleten und den Staff aus Mezentzeffs Umfeld kümmert.