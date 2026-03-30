Model Brooks Nader soll frisch verliebt sein. Ihr Auserwählter ist ebenfalls kein Unbekannter. Nader wurde turtelnd mit «Rocketman»-Star Taron Egerton gesichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brooks Nader (29) und Taron Egerton (36) daten seit Kurzem

Am Freitag gemeinsam im Kino, Samstag romantisches Dinner in Santa Monica

Egerton war bis 2025 mit Chloe Bennet liiert, Nader bis 2024 verheiratet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar? Brooks Nader (29) und Taron Egerton (36) sollen seit neuem liiert sein. Eine Quelle erzählt gegenüber Page Six, dass der «Baywatch»-Star und der «Rocketman»-Darsteller am Freitag in Los Angeles gesichtet wurden, wie sie gemeinsam ins Kino gingen, um sich Ryan Goslings neuen Film «Project Hail Mary» anzusehen.

Am Samstag waren die beiden dann direkt wieder miteinander unterwegs und gönnten sich ein paar Drinks im Luxushotel Shutters by the Beach in Santa Monica.

Kino, Drinks, Abendessen

Laut einer Quelle des US-amerikanischen Portals sollen das Model und der Schauspieler schwer verliebt gewirkt haben. Anschliessend ging es noch zu einem romantischen Abendessen. «Es war nicht ihr erstes Date», behauptet die Quelle. «Sie kennen sich bereits eine Weile.»

Datete Nader schon andere Berühmtheiten?

Brooks Nader wurde bereits in der Vergangenheit mit hochkarätigen Namen in Verbindung gebracht, darunter Kevin Costner, Carlos Alcaraz und Tom Brady. Bis 2024 war sie mit dem Unternehmer Billy Haire verheiratet, die Ehe hielt vier Jahre.

Über die Dating-Vergangenheit von Taron Egerton ist etwas weniger bekannt. Sechs Jahre lang soll der Waliser in einer On-Off-Beziehung mit Regieassistentin Emily Thomas gewesen sein, die bei Filmen wie «The Batman» oder «No Time to Die» mitwirkte. Anschliessend datete Egerton eine Weile seine Schauspielkollegin Chloe Bennet, die aus der Serie «Agents of S.H.I.E.L.D.» bekannt ist. Das Paar trennte sich 2025. Kurz darauf soll sich der «Kingsman»-Star auf der Promi-Datingplattform Raya angemeldet haben. Ob er und Brooks Nader sich dort kennenlernten, ist nicht bekannt.