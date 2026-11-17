Nach Robert Pattinsons Kür zum neuen James Bond richtet sich der Blick auf die weibliche Hauptrolle: Bei britischen Wettquoten gilt Margaret Qualley als Favoritin.

Darum gehts Margaret Qualley gilt bei britischen Wettbüros als Favoritin

Auch Sydney Sweeney und Maya Jama haben gute Quoten

Die Namen Zendaya, Florence Pugh, Dua Lipa und Nyong'o kursieren ebenfalls

Saskia Schär Redaktorin People

Kaum ist die Frage nach dem neuen James Bond geklärt, stellt sich die nächste: Wer wird das neue Bond-Girl an der Seite von Robert Pattinson (40)? Geht es nach den wettfreudigen Briten, so wird es Margaret Qualley (32). Die Tochter von Hollywoodstar Andie MacDowell (68) begeisterte zuletzt als Sue in «The Substance».

Nach Qualley folgt «Euphoria»-Star und Frau der Stunde, Sydney Sweeney (29). Mit derselben Quote von 4/1 bei olbg.com wird Maya Jama (32) gehandelt. Sie ist hierzulande eher unbekannt, in Grossbritannien aber insbesondere als Moderatorin der Reality-TV-Show «Love Island» bekannt. Ganz überraschend gab sie vor gut einer Woche bekannt, die Sendung nach drei Jahren zu verlassen. Zufall?

Weitere Namen, die sowohl in den Wettlisten als auch bei Magazinen wie «Variety» oder der britischen «Vogue» auftauchen, sind Anya Taylor-Joy (30), Florence Pugh (30) und Zendaya (30). Für die drei spricht neben ihrem Talent, dass sie mit Robert Pattinson und Regisseur Denis Villeneuve (59) bereits für «Dune: Part 3» drehten – und der Kanadier ist bekannt dafür, gerne auf bewährte Gesichter zu setzen. Zendaya bewies zudem bereits in «The Drama» ihre Leinwandchemie mit Pattinson.

Auch die Partnerinnen der Bond-Finalisten sind im Gespräch

Neben «Downton Abbey»-Darstellerin Lily James (37) und «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (30) wird auch Lupita Nyong'o (43) gehandelt, die mit Pattinson «The Odyssey» drehte. Weitere Namen im Kandidatinnen-Karussell sind Dua Lipa (31) und Saoirse Ronan (32). Ihre Männer – Callum Turner (36) und Jack Lowden (36) – haben es britischen Medien nach bis in die letzte Bond-Runde geschafft. Bei ihnen hat es nicht geklappt, aber vielleicht ja bei ihren Ehefrauen?

Und apropos Ehefrauen: Gewisse Fans spekulieren – oder witzeln – doch tatsächlich über Lauren Sánchez (56) als neues Bond-Girl. Schliesslich übernahm ihr Göttergatte Jeff Bezos (62) mit Amazon 2025 für rund eine Milliarde Dollar die kreative Kontrolle über das Bond-Franchise. Die Macht, ihr den Job zu besorgen, hätte er wohl – der Unmut der Fans wäre ihm damit aber sicher.

Weitere eher unwahrscheinliche und wohl nicht ganz ernst gemeinte Spekulationen betreffen Kristen Stewart (36). Sie spielte in «Twilight» die grosse Liebe des von Pattinson verkörperten Vampirs Edward Cullen. Und dann gäbe es da ja noch Suki Waterhouse (34). Die Britin ist nicht nur Sängerin und Schauspielerin, sondern auch noch die Verlobte von Robert Pattinson und Mutter seiner Tochter. Doch genau Letzteres dürfte gegen ihre Verpflichtung als Bond-Girl sprechen, wären dann beide beruflich zeitgleich eingebunden, was sie zu vermeiden versuchen.