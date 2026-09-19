Nach schweren Wochen gibt es endlich eine gute Nachricht: Patrice Aminati meldet sich mit einem Hoffnungsschimmer bei ihren Followern. Die neue Behandlung gegen ihren Krebs scheint zu wirken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrice Aminati kämpft seit 2023 gegen schwarzen Hautkrebs, teilt Updates online

Therapie zeigt erste Erfolge: Metastase im Bauch bereits kleiner

Tumormarker stiegen erneut, zusätzliches Medikament gegen Nebenwirkungen erhalten

Fynn Müller People-Redaktor

Seit 2023 kämpft Patrice Aminati (31) gegen schwarzen Hautkrebs. Ihre Community hält sie dabei regelmässig auf dem Laufenden, so auch jetzt. Unter einem ihrer jüngsten Instagram-Beiträge fragt ein Fan, wie es ihr gehe. Die Antwort fällt ausführlich aus.

Die letzten Wochen seien hart gewesen, schreibt Aminati: «Endlich wieder besser, danke der lieben Nachfrage. Die letzten Wochen waren schwer. Die Tumormarker waren wieder hochgegangen [...] ich habe jetzt ein zusätzliches Medikament erhalten – und hatte so schreckliche Angst vor den Nebenwirkungen, die aber glücklicherweise bisher unbegründet sind.»

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«Bin so, so froh»

Die Sorge vor dem neuen Medikament war gross. Doch es kommt noch besser: Die Therapie zeigt bereits erste Erfolge. Aminati schreibt: «Eine Metastase im Bauch unter der Haut ist schon spürbar kleiner geworden. Die Therapie scheint momentan anzuschlagen und ich bin so weit fit gerade und so, so froh.»

Ihre Abonnenten reagieren berührt. Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche. «Das ist eine sehr schöne Nachricht» und «Ich freue mich so sehr», heisst es dort.

Die ehemalige Moderatorin des SWR-Nachtcafés zeigt sich kämpferisch und zuversichtlich. Dass die Therapie erste Wirkung zeigt, ist ein entscheidender Schritt auf ihrem Weg im Kampf gegen den Krebs. «Endlich wieder besser, danke der lieben Nachfrage», schreibt sie.