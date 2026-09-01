Brigitte Macrons Tochter (42) datet 20 Jahre Jüngeren

Die jüngste Tochter von Brigitte Macron hat ihre Beziehung zum 22-jährigen Antoine Lecomte öffentlich gemacht. Der Altersunterschied von zwei Jahrzehnten weckt unweigerlich Erinnerungen an das französische Präsidentenpaar – und spaltet die Gemüter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiphaine Auzière (42) ist mit dem 22-jährigen Antoine Lecomte zusammen.

Die beiden verliebten sich diesen Sommer in Le Touquet, Frankreich.

Auzière hat zwei Kinder, Élise (12) und Aurèle (10).

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Tiphaine Auzière (42), die Tochter von Frankreichs First Lady Brigitte Macron, sorgt mit ihrer neuen Beziehung für Schlagzeilen. Der Grund: Die Anwältin und Politikerin ist seit kurzem mit dem 22-jährigen Wirtschaftsstudierenden Antoine Lecomte liiert. Das Paar, das sich im Sommer in Le Touquet, einer glamourösen Küstenstadt im Nordwesten Frankreichs, kennengelernt hatte, hat kürzlich ein Video auf Instagram gepostet, das sie verliebt auf einer Reise nach Amsterdam zeigt.

In der Kommentarspalte zeigen sich nicht alle von Auzières Followerinnen und Follower begeistert von der neuen Beziehung – einerseits heisst es oft «Ihr seid so süss!» oder: «Was für ein schönes Paar.» Andere sehen die Beziehung kritischer: «Sie könnte seine Mutter sein» oder «Wie die Mutter, so die Tochter» – in Anspielung auf Auzières Mutter Brigitte Macron.

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Lecomte arbeitete in Le Touquet als Kitesurf-Lehrer und brachte Auzière das E-Foiling bei, ein elektrisch angetriebenes Surfen auf einem speziellen Brett. Laut einem engen Freund der Präsidenten-Stieftochter habe es zwischen den beiden sofort gefunkt. «Es war sofort klar zwischen ihnen. Sie haben viele Gemeinsamkeiten: die Liebe zu Le Touquet und Nervenkitzel, aber auch Reisen und Unternehmertum», zitierte das französische Magazin «Gala» die Quelle.

«Wir konnten es nicht glauben»

Die neue Beziehung kommt ein Jahr nach Auzières Trennung vom umstrittenen französischen TV-Moderator Cyril Hanouna (51) im Mai 2026. Offenbar hat Auzière ihren neuen Partner bereits ihren zwei Kindern Élise (12) und Aurèle (10) vorgestellt.

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Die Beziehung erinnert viele an die Liebe zwischen ihrer Mutter Brigitte (73) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48), die ebenfalls einen grossen Altersunterschied von 25 Jahren haben. Auch Emmanuel Macron war Schüler, als er Brigitte, damals seine 24 Jahre ältere Lehrerin, im Alter von 15 Jahren an einer Privatschule in Amiens kennenlernte. Brigitte war zu diesem Zeitpunkt mit André-Louis Auzière (1951–2019) verheiratet und hatte drei Kinder, darunter die damals neunjährige Tiphaine. Die Beziehung sorgte für Aufsehen, und Macrons Eltern liessen ihn schliesslich die Schule wechseln. Seine Mutter Françoise Noguès-Macron kommentierte später: «Wir konnten es einfach nicht glauben.»