Chris entscheidet sich in Folge 6 von «Bauer sucht Frau» zwischen seinen Hofdamen. Das Ergebnis sorgt für Tränen und Klagen über seinen «schwachen» Charakter. «Gentleman Farmer» Tobias fordert derweil mehr «Stutenbissigkeit». Doch eine seiner Hofdamen spielt nicht mit.

Darum gehts Chris wählt Melissa und schickt Favoritin Lea in der Show nach Hause

Lea fühlt sich «veräppelt», Chris verteidigt sich: Mit Melissa habe es gefunkt

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In der letzten Folge konnte Chris (31) den Auszug seiner Hofdame Melissa (27) nur abwenden, indem er ihr ein Einzeldate zugestand. In der sechsten Episode von «Bauer sucht Frau» (Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL und RTL+) sieht er nun ein, dass er eine Entscheidung zwischen Melissa und Mitbewerberin Lea treffen muss.

Lea geht mit einem guten Gefühl in das Gespräch, in dem Chris seine Entscheidung verkünden will. Schliesslich habe der Bauer sie als seine «Favoritin» bezeichnet.

Hofdame fühlt sich «veräppelt»

Doch dann lässt Chris die Bombe platzen. Er behält Melissa auf dem Hof und schickt Lea nach Hause. Wütend stellt die Verschmähte Chris zur Rede. Warum bezeichnet er sie erst als Favoritin und wirft sie dann raus?

Für Chris hat sich innerhalb von zwei Tagen aber viel getan. Mit Melissa habe es gefunkt. Ihre Taktik, mit ihrer Rücktrittsandrohung ein Einzelgespräch zu erzwingen, ist also voll aufgegangen. Lea hält das Verhalten von Chris für «charakterlich schwach».

«Mulmiges Gefühl» vor Einzeldates

Auch bei Daniel (30) gibt es eine offensiv flirtende Kandidatin und eine eher zurückhaltende. Als er in das erste Einzeldate mit der dominanteren Annika (24) geht, hat die ruhige Hannah ein «mulmiges Gefühl».

Doch das Gespräch zwischen Daniel und Annika gerät «stockig», wie es der Bauer formuliert. Oft entsteht peinliches Schweigen. Hannah harmoniert besser mit Daniel.

Tobias fordert «Stutenbissigkeit»

Tobias (41), der selbst ernannte «Gentleman Farmer», wünscht sich «Stutenbissigkeit» unter seinen Kandidatinnen. Er will, dass sie um ihn «buhlen».

Doch eine Hofdame stellt sich quer. Als Tobias die Frauen beim Sektfrühstück über Kinderwünsche ausfragt, weicht Sarah (43) aus. Als Tobias später mit den anderen Bewerberinnen Rüya (22) und Carolin (37) Holz hacken will, fehlt Sarah. Sie hat schon ihren Koffer gepackt. «Ich habe gemerkt, dass es dann doch nicht ganz reicht», sagt sie und zieht ab.

«Mega-Jesus» schockiert

Auch Stefans Hofdamen Sandra (55) und Sarah (48) sind von Stutenbissigkeit weit entfernt. Obwohl sie sich in der letzten Folge geweigert haben, zusammen in einem Bett zu schlafen. Doch am nächsten Morgen findet Stefan sie beide im Doppelbett vor. Sarah, die in Stefans Kinderbett nächtigen wollte, konnte wegen des «Mega-Jesus» nicht schlafen, der direkt über ihrem Bett hing.

Der gläubige Stefan hat bereits vergangene Woche mit einem Altar im Badezimmer für Gesprächsstoff gesorgt. Dass er täglich betet, wussten Sandra und Sarah schon. Doch wie sehr sich seine Religion in seiner Einrichtung manifestiert, kam als Überraschung. Das Kreuz im Schlafzimmer scheint auf eine Regel hinzudeuten, die Stefan einhält: Er will keinen Sex vor der Ehe. Für Sandra ist das Zölibat kein Problem, doch Sarah muss erst mal schlucken.