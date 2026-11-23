In der Reality-Show «The Power» blickt «Bauer sucht Frau»-Star Narumol David unter Tränen auf ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit zurück. Sie Spricht offen über einen Schicksalsschlag – und wie dieser ihr Leben für immer veränderte.

Darum gehts Narumol David zog nach ihrer ersten Ehe von Thailand nach Deutschland und bekam dort Tochter Jenny

Nach dem Krebstod ihres zweiten Mannes lernte sie 2009 Josef Unterhuber bei «Bauer sucht Frau» kennen

Sie übernimmt eine Gastrolle in der Jubiläumsfolge von «Das Traumschiff»

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Die ehemalige «Bauer sucht Frau»-Teilnehmerin Narumol David (61) gewährt in der aktuellen Staffel der Reality-Show «The Power – Wer hat die Macht» private Einblicke in ihr Leben vor ihrem Glück mit Milchbauer Josef Unterhuber (64).

Als ihre Mitkandidatin Cecilia Asoro (30) sie nach dem prägendsten Erlebnis vor ihrer Zeit bei der RTL-Kuppelshow fragt, antwortet die Thailänderin offen: «Mein Ex-Mann», wie der «Berliner Kurier» berichtet.

Neuanfang in Deutschland

In Thailand bekam sie mit ihrem ersten Ehemann ihren ältesten Sohn Jack. Nach der Trennung wagte sie den Schritt in ein neues Leben und zog nach Deutschland. Dort lernte sie ihren zweiten Mann, Günther David, kennen, mit dem sie Tochter Jenny (27) bekam.

«Er war ein toller Mann und toller Vater», erinnert sie sich in der Sendung. 17 Jahre lang waren die beiden verheiratet, doch dann schlug das Schicksal zu. Er erkrankte an Lungenkrebs, «und drei Monate später landete er im Hospiz».

Sie wollte nicht in Deutschland bleiben

Unter Tränen schildert die 61-Jährige, wie sie ihren Mann auf seinem letzten Weg begleitete. «Wir haben seinen 53. Geburtstag im Krankenhaus gefeiert. Und er hat mir gesagt: ‹Mein letzter Wunsch ist, ich möchte mit dir zusammenleben.› Und dann hat er noch gesagt: ‹Ich glaube, dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen.›»

Ihr Ehemann verlor den Kampf gegen den Krebs. «Ich habe ihn mit meinen eigenen Händen mit ins Grab getragen», beschreibt David das tragische Erlebnis. Der Schmerz sei so überwältigend gewesen, dass sie Deutschland für immer den Rücken kehren und zurück nach Thailand ziehen wollte.

Es war schliesslich ihre Tochter Jenny, die das Schicksal wendete. Sie wollte ihre Heimat nicht verlassen und überredete ihre Mutter 2009, sich bei «Bauer sucht Frau» zu bewerben. Die Thailänderin verliebte sich in Josef Unterhuber, 2010 läuteten die Hochzeitsglocken und 2011 krönte die Geburt von Tochter Jorafina David (15) ihr neues Familienglück.

Zurück in die alte Heimat

Anfang 2026 hiess es für sie und ihren dritten Ehemann allerdings erst einmal Abschied nehmen auf Zeit. Während der Landwirt auf dem Hof in Oberbayern die Stellung hielt, reiste die gebürtige Thailänderin für mehrere Wochen in ihre alte Heimat. Der Grund: Sie stand für «Das Traumschiff» vor der Kamera.

Am 22. November 1981 stach «das Traumschiff» zum ersten Mal in See, 45 Jahre später nimmt Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (45), Kurs auf Bangkok. David übernimmt in der Jubiläumsfolge eine Gastrolle als Streetfood-Köchin. Von ihrem Co-Star schwärmt sie laut «Focus online» in höchsten Tönen: «Er ist proaktiv auf mich zugekommen und hat mir mit viel Verständnis Tipps gegeben, wie ich die Rolle bestmöglich umsetzen kann.» Auch auf Instagram teilt sie ihre Freude über die gemeinsame Arbeit.«Endlich habe ich auch ein Foto mit Florian Silbereisen! Danke an das Traumschiff für unseren Dreh», schreibt sie zu einem Foto mit dem Schlagersänger.