Wenige Tage vor seiner grossen Adventsshow ist die langjährige Kostümbildnerin von Florian Silbereisen verstorben. Über zwei Jahrzehnte hinweg hatte sie den Bühnenlook des Schlagerstars geprägt.

Darum gehts Die langjährige Kostümbildnerin von Florian Silbereisen, Elke Schleuss-Gillmeister, ist gestorben

Sie starb knapp eine Woche vor dem «Adventsfest der 100.000 Lichter»

Seit 2004 entwarf sie Silbereisens Bühnenanzüge

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Knapp eine Woche vor dem «Adventsfest der 100'000 Lichter» verliert Florian Silbereisen (45) eine langjährige Weggefährtin. Seine Kostümbildnerin Elke Schleuss-Gillmeister (†) ist verstorben. Laut «Focus» hatte sie über Jahrzehnte hinweg die auffälligen Bühnenanzüge des Schlagersängers entworfen.

Wie Ludwig Mond, der choreografische Leiter der TV-Shows des Entertainers, auf Instagram mitteilte, starb die Designerin mitten in den Vorbereitungen für die nächste grosse Live-Sendung.

Rührender Nachruf auf Instagram

«Ich hatte immer Respekt vor deiner Standhaftigkeit, deinem unermüdlichen Ehrgeiz und deiner jahrzehntelangen Erfahrung», schreibt Mond in einem rührenden Nachruf auf Instagram. «Von dir kam immer ein ‹Na, das kriegen wir schon hin!›» Noch am Freitag hätten sie gemeinsam die Kostüme für die nächste Show besprochen, «jetzt schaust du sie dir von oben an.»

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In den Kommentaren drücken viele Menschen ihre tiefe Anteilnahme aus. «Wir werden dich vermissen», ist dort etwa zu lesen, oder: «Eine tolle Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Karriere.»

Sie arbeiteten seit über 20 Jahren zusammen

Schleuss-Gillmeister wurde 1943 geboren und startete ihre Karriere 1969 beim Fernsehen der DDR. Seit 2004 war sie Silbereisens wichtigste modische Beraterin, die beiden bildeten ein eingespieltes Team. 2020 sprach der Sänger einst in einem Video auf dem Facebook-Kanal «ARD Schlagerwelt» über ihre enge Zusammenarbeit.

«Durch diese bunten Anzüge bin ich den Zuschauern aufgefallen», erzählte er in dem Video. Da solche Sakkos nicht im regulären Handel erhältlich gewesen seien, hätten sie die Stoffe gemeinsam in ihrem Atelier ausgewählt. «Ich hab dich lieb, dein Florian», beendete er damals die herzige Videobotschaft.

Hinter den Kulissen setzt Silbereisen seit vielen Jahren auf ein festes Umfeld. In Interviews betonte er wiederholt, dass erst diese familiäre Atmosphäre und die eingespielten Abläufe im Team es ihm ermöglichten, sich voll auf seine Arbeit als Moderator, Musiker und Schauspieler zu konzentrieren.