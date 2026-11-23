Bauer Andi sorgte bei «Bauer sucht Frau» für ordentlich Stunk, als er seine Hofdamen direkt wieder heimschickte. Jetzt meldet er sich zu Wort und rechnet knallhart mit RTL ab.

Darum gehts Landwirt Andi schickte Chiara und Johanna nach ihrer Ankunft auf seinem Hof direkt wieder heim

Andi kritisiert die Zusammenschnitte von RTL als unfair und widerspricht Gerüchten um eine Beziehung

Chiara und Johanna waren von Andis Entscheidung und dem Umgang der Situation enttäuscht

Silja Anders Redaktorin People

Es war ein kleiner Skandal in der deutschen Kuppelshow «Bauer sucht Frau». Landwirt Andi (30) trifft auf dem Scheunenfest die von ihm auserwählten Damen, die während der Hofwoche die Chance erhalten sollen, ihn näher kennenzulernen.

Andi entscheidet sich für Chiara (24) und Johanna (26). Voller Hoffnung und Vorfreude reisen die beiden jungen Frauen zu Andi – doch dann der Schock. Der Mutterkuhhalter schickt Chiara und Johanna direkt wieder nach Hause. «Ich will hier keine Hofwoche machen mit dem Wissen, dass es danach nicht weitergehen kann. Das fände ich euch gegenüber nicht fair», so Andis Begründung, der offenbar direkt merkte, dass er für keine der beiden Damen Gefühle entwickeln kann.

Andi fühlt sich unfair dargestellt

Die Reaktionen – sowohl von den beiden Frauen als auch den Fans der Sendung – waren eindeutig. Andi war der Böse. Es gab sogar Gerüchte um eine heimliche dritte Frau, der der Bauer bereits sein Herz geschenkt hat. Jetzt wehrt sich Andi gegen die Anschuldigungen. Im Interview mit der «Gmünder Tagespost». «Der ‹Berliner Kurier› schreibt Scheisse!», so Andis deutliche Reaktion. «Ich bin Single!»

Doch nicht nur über die Gerüchte regt sich der 30-Jährige auf, auch über den Sender RTL, der die Show ausstrahlt. «Ich bin enttäuscht», gibt er zu. Die Zusammenschnitte hätten ein Bild von ihm gezeichnet, welches er als unfair empfand. Dennoch steht er nach wie vor hinter seiner Entscheidung, Chiara und Johanna wieder nach Hause geschickt zu haben.

Und die beiden Fast-Hofdamen? Die sind entsprechend hässig. «Für mich wäre es einfach schön gewesen, das früher zu erfahren. Es wirkt für mich unehrlich. Ja, das ist so das, was mich gerade so ein bisschen ärgert», nervte sich Chiara nach Andis Entscheidung. Johanna kann ihre Tränen nur schwer zurückhalten und ist gekränkt, nicht einmal die Chance bekommen zu haben, dass Andi sie näher kennenlernt.

«Bauer sucht Frau» läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL und vorab bereits auf RTL+.