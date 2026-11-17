Bei «Bauer sucht Frau» hat Bauer Andreas die Hofwoche mit Chiara und Johanna abgebrochen, nachdem beide bereits angereist waren. Er begründete den Entscheid damit, dass er keine gemeinsame Zukunft sehe.

Darum gehts Bei «Bauer sucht Frau» lässt Andreas Chiara und Johanna anreisen, sagt die Hofwoche aber ab

Er sagt, eine Hofwoche sei unfair, wenn es danach nicht weitergehen könne für beide Frauen

Chiara kritisiert die späte Absage, Johanna kämpft mit Tränen, Instagram-User reagieren empört

Saskia Schär Redaktorin People

Das Konzept von «Bauer sucht Frau» ist denkbar einfach: Alleinstehende Bauern stellen sich im RTL-Format vor ganz Deutschland vor, erhalten dann Zuschriften interessierter Frauen und treffen am Scheunenfest ein erstes Mal auf ihre Vorauswahl. Vor Ort entscheiden sie, wer sie zur Hofwoche begleiten darf. Dort hat der Landwirt dann die Chance, die auserwählte(n) Dame(n) während mehrerer Tage kennen- und vielleicht gar lieben zu lernen.

Genau so haben sich das auch Chiara (24) und Johanna (26) vorgestellt, die das Herz von Bauer Andreas erobern wollen. Doch daraus soll nichts werden, denn der hat offenbar kalte Füsse bekommen. Die beiden Frauen lässt er dennoch zu sich auf den Hof reisen, nur um ihnen dann zu erklären, dass ihre gemeinsame Reise «hier endet». Begründen tut er das wie folgt: «Ich will hier keine Hofwoche machen mit dem Wissen, dass es danach nicht weitergehen kann. Das fände ich euch gegenüber nicht fair.»

Auf den Gedanken, dass es vielleicht auch fair gewesen wäre, den beiden Frauen das vor ihrer Ankunft auf seinem Hof zu erklären, ist er aber offenbar nicht gekommen – oder eine Vertragsklausel hat ihn daran gehindert. Entsprechend hässig reagiert Kandidatin Chiara: «Für mich wäre es einfach schön gewesen, das früher zu erfahren. Es wirkt für mich unehrlich. Ja, das ist so das, was mich gerade so ein bisschen ärgert.»

«Das ist ne ziemlich miese Aktion»

Nebenbuhlerin Johanna reagiert deutlich emotionaler, kämpft gar mit den Tränen. «Ich hätte damit auf jeden Fall auf gar keinen Fall gerechnet, dass diese Entscheidung jetzt schon gefallen ist. Und einfach diese Chance gar nicht zu bekommen, also, irgendwie schade.» Andreas selbst ist nach der soeben erteilten Abfuhr erleichtert, es fällt ihm «schon ein Stein vom Herzen». Dass die beiden Frauen enttäuscht sind, kann er nachvollziehen. «Es ist nie eine schöne Situation, wenn man sowas gesagt kriegt.»

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Einen Ausschnitt der entsprechenden Szene hat RTL auf Instagram geteilt. Dort haben die User kein Verständnis für die Aktion. «Was? Und da lässt man die beiden erstmal ankommen, um ihnen das, nach stundenlanger Anreise, mitzuteilen??!! Gehts noch? Das sagt ja auch etwas über den Charakter aus», «Ich lasse die Frauen nur anreisen, um sie auszuladen, ein echter Gentleman», «Warum bewirbt man sich für so ein Format, wenn man Angst vor Frauen hat?» oder «Das ist ne ziemlich miese Aktion», sind nur einige der Kommentare, die zu finden sind.

Für gleich mehrere Kommentarschreiber ist derweil klar, was wirklich hinter der Abfuhr steckt: eine andere Frau. Ob dem tatsächlich so ist, ist allerdings nicht bekannt.