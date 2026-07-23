Das hätte ins Auge gehen können: Eine fehlerhafte Übersetzung durch künstliche Intelligenz sorgte für mächtig Wirbel um Melissa Naschenweng. Nur durch das rasche Eingreifen ihres Teams konnte Schlimmeres verhindert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Facebook-Video von Melissa Naschenweng sorgt mit KI-Panne für Aufregung

KI macht aus «Bergbauernbuam» den Untertitel «Nazis», Fans irritiert

Management deaktiviert Untertitel-Funktion und untersucht Ursache des Fehlers

Sophie Ofer Redaktorin People

Kürzlich teilte die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (36) auf Facebook ein Video mit einem Rückblick auf ihre Konzerte im österreichischen Tirol. Als ihre Mitarbeiter dabei die Untertitelfunktion aktivierten, hatten sie wohl nicht bedacht, dass die künstliche Intelligenz bei der Transkription Schwierigkeiten mit dem Kärntner Dialekt der Sängerin haben könnte.

Bei der automatischen Spracherkennung unterlief dem System dann der folgenschwere Fehler: Aus Naschenwengs Liedzeile «I steh auf Bergbauernbuam» machte die KI kurzerhand den Untertitel «Ich steh auf Nazis». Bei Fans sorgt die Fehlinterpretation für grosse Irritation, insbesondere da zwischen dem Original und der Falschübersetzung klangtechnisch überhaupt keine Ähnlichkeit besteht.

Ihr Management muss reagieren

Nachdem die aufgebrachten Reaktionen der Fans in den Kommentaren eingetrudelt waren, musste Melissa Naschenwengs Team schnell handeln und versuchen, den Schaden möglichst zu beheben. Gegenüber der «Tiroler Tageszeitung» gab ihr Management dieses Statement ab: «Wir versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen und haben zur Sicherheit die Funktion vorerst auf Facebook deaktiviert.»

Naschenweng selbst hat sich bislang nicht zu der technischen Panne geäussert. Die Musikerin, die von Kritikern häufig den Stempel «Alpenbarbie» aufgedrückt bekommt, setzt sich aber auf Instagram immer wieder gegen Hass und Missgunst ihr gegenüber zur Wehr. Vor kurzem reagierte sie mit einem Video auf diesen Kommentar eines Users: «Spiel lieber Barbie und nicht Harmonika.» Im Video spielte sie dann fröhlich auf einer pinken Ziehharmonika, mit dem Gruss: «Das geht raus an alle Hater!»

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Von ihren Fans regnet es dafür Unterstützung: «Neid muss man sich erarbeiten. Mitleid gibts geschenkt – bleib, wie du bist!», schreibt eine Followerin. «Mach Dir nichts draus. Du hast Tausende Fans!», so die aufbauenden Worte eines Fans.

Bei so viel Unterstützung ist also auch anzunehmen, dass Naschenwengs Fans ihr die KI-Panne nicht übelnehmen werden. Womöglich verfolgt die Musikerin nun die Strategie, den Sturm einfach auszusitzen. Ein Statement, in dem sie sich persönlich klar von der Nazi-Aussage distanziert, dürften sich dennoch viele Fans wünschen.