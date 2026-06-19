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Im Bademantel
Helene Fischer macht Liegestütz-Challenge

Vor der Show macht Schlagerstar Helene Fischer eine Liegestütz-Challenge als Warm-up. Wie sie sich dabei schlägt, erfährst du im Video.
Publiziert: vor 30 Minuten
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