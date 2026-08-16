Einst stand sie mit Til Schweiger für den Hit «Manta Manta» vor der Kamera, jetzt will Tina Ruland einen etwas anderen Karriereweg einlegen. Sie möchte ihr Geld künftig auf Onlyfans verdienen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tina Ruland (59) will ab September auf Onlyfans mit Füssen Geld verdienen

Sie plant dies als Antwort auf fehlende Rollenangebote und Branchenwandel

Kolleginnen verdienen dort teils über eine Million Dollar in wenigen Tagen

Silja Anders Redaktorin People

Tina Ruland (59), bekannt durch ihren Durchbruch als Coiffeuse Uschi in «Manta Manta» (1991) an der Seite von Til Schweiger (62), wagt einen neuen Karriereschritt. Die Schauspielerin, die ihre letzte grosse Rolle im Film «Manta Manta – Zwoter Teil» vor drei Jahren hatte, plant, auf Plattformen wie Onlyfans mit ihren Füssen Geld zu verdienen. Das bestätigte die 57-Jährige gegenüber «Bild».

«Zuallererst: Ich mag meine Füsse, und das Augenmerk auf diese extrem wichtigen Körperteile ist viel zu gering. Des Weiteren bediene ich gern die Wünsche meiner Community, sofern ich sie mit meinen Prinzipien vereinbaren kann», sagt Ruland.

Fans sind schon vorher Fans ihrer Füsse gewesen

Bereits auf Instagram begeistert die zweifache Mutter ihre Follower mit dem «Happy Feet Friday», an dem sie jeden Freitag ihre Füsse ins Rampenlicht stellt. Die Reaktionen sind eindeutig: Kommentare wie «Schnappatmung», «Zum Küssen» oder «Ich bleibe standhaft» zeigen, dass ihre Community diesen Fokus gern sieht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch was steckt hinter diesem Schritt? Ruland, die seit Jahren über fehlende Rollenangebote für Frauen ihrer Generation klagt, sieht darin eine Chance, sich finanziell neu aufzustellen. «Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, das zu monetarisieren, und werde es mit ziemlicher Sicherheit ab September auch realisieren. Warum auch nicht in Zeiten, in denen immer weniger im TV produziert wird. Lieber schöne Füsse als sinnlose Rabattcodes anpreisen», erklärte sie «Bild».

Aktuell befindet sich die Schauspielerin in Costa Rica und prüft laut «Bild», welche Plattform sich am besten für ihr Vorhaben eignet. Damit zeigt Ruland, dass sie bereit ist, neue Wege zu gehen – und dabei ihre Community fest im Blick behält.

Onlyfans wird bei Schauspielerinnen immer beliebter

Ruland ist unter ihren Kolleginnen bei Weitem nicht die Einzige, die inzwischen auf ein zweites Standbein bei Onlyfans setzt. «Harry Potter»-Darstellerin Jessie Cave (39) verdient schon seit über einem Jahr gut Geld auf Onlyfans, wo sie Content kreiert, indem sie ihre langen Haare kämmt. «Baywatch»-Star Erika Eleniak schlägt mit 56 ebenfalls das neue Kapitel Onlyfans auf, und auch «American Pie»-Star Shannon Elizabeth (52) preist sich auf der Erotikplattform an – ohne sich dabei auszuziehen, sondern den Fans exklusive Fotos und Videos zu schicken und einen Blick hinter die Kulissen des eigenen Lebens zu gewähren.

Der Schritt zu Onlyfans machte sich für die genannten Damen bisher durchaus bezahlt. Shannon Elizabeth hat innerhalb von neun Tagen über eine Million Dollar und Jessie Cave in eineinhalb Jahren Onlyfans schon mehr verdient als in ihrer gesamten Schauspielkarriere.